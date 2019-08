Mort du comédien Michel Aumont

Acteur de théâtre comme de cinéma, le comédien Michel Aumont est mort à l'âge de 82 ans, dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 août.

L'acteur, qui avait fait ses classes au Conservatoire national d'art dramatique, avait joué dans des dizaines de pièce de théâtre. Né d’un père régisseur du Théâtre-Français et d’une mère comédienne, Hélène Gerber, Michel Aumont suit leur trace dès ses 18 ans en entrant au Conservatoire national d'art dramatique. Sa longue carrière à la Comédie française, dont il est sociétaire, lui vaut de nombreuses récompenses : il s'était ainsi vu remettre deux Molières du meilleur comédien, en 1993 pour Macbett, ainsi qu'en 2000 pour Un sujet de roman. Il avait également été récompensé du Molière du meilleur comédien dans un second rôle pour Rêver peut-être (1999) et du Molière du spectacle seul en scène pour A la porte (2007).

Au cinéma, Michel Aumont côtoie les plus grands réalisateurs français, de Chabrol à Lelouch, en passant par Annaud et Tavernier. Le comédien s'était notamment illustré dans des seconds rôles, à l'image du conseiller en "coming out" de Daniel Auteuil dans Le Placard. Il avait joué aussi dans Courage fuyons d'Yves Robert ou encore dans Des Enfants gâtés et Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier, trois rôles pour lesquels il avait chaque fois été nommé au César du meilleur second rôle masculin.

En 2011, le comédien Michel Aumont était l'invité de Frédéric Taddéi dans l'émission "Tête à tête", sur France Culture. Il y évoquait notamment ses premiers pas sur scène et sa carrière d'acteur au cinéma.

En 1956, j'ai remporté le premier prix de comédie moderne au concours du Conservatoire. J'étais très content d'avoir le prix, évidemment. J'ai gagné la même année que la très bonne actrice Catherine Samie, alors j'étais ravie. Belmondo ne l'a pas remporté ce année-là. Mais c'est est un excellent acteur, ce jour-là il a simplement raté sa scène dans "Les Fourberies de Scapin". Michel Aumont

Fils d'une mère comédienne et d'un régisseur à la Comédie-Française, Michel Aumont baigne dans le théâtre depuis qu'il est enfant :

Je faisais déjà l'acteur à 10 ans, mais ça me paraissait normal. Ce qui me paraissait moins normal par exemple, c'était d'aller à l'école. Ma réalité, c'est d'être au théâtre. Michel Aumont

Je savais que mon désir d'acteur ne suffisait pas. Il fallait que les autres me désirent. Michel Aumont

Michel Aumont apparaît pour la première fois sur grand écran en 1972, dans La Femme en bleu de Michel Deville :