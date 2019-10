Musique, littérature, ciméma... 5 idées pour votre week end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un disque, une exposition, un livre, une série. Bonnes découvertes !

"Jungle Book", un spectacle de Bob Wilson et CocoRosie plein de magie et de fantaisie à voir en famille

Une conjonction de talents fait-elle un grand spectacle ? Pour le savoir, il faut aller voir cette adaptation du Livre de la Jungle conçue par l’un des plus grands metteurs en scène au monde, Bob Wilson, qui retrouve pour l’occasion le duo Coco Rosie, avec qui il avait déjà créé un spectacle autour de Peter Pan, et qui signe une nouvelle fois une partition originale jouée en live. A ce trio nord-américain, il faut ajouter le comédien français qui tient le rôle de Mowgli, Yuming Hey, diplômé du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, et qui a crevé l’écran et affolé les réseaux sociaux il y a quelques mois pour son rôle dans la série Netflix Osmosis. Son physique très gender fluid, ajouté à ses qualités de comédien et de chanteur, en font le grand gagnant de cette production qui va poursuivre après Paris une tournée internationale.

L'avis des critiques :

« Un discours qui se veut équilibrer entre l’homme et la nature. Un charmant spectacle libéré, réjouissant. Les interprètes sont très frais. » Philippe Chevilley

« Je n’ai pas vu l’adaptation du Livre de la jungle. Les allusions écologiques sont gadgets et ne proposent aucune interprétation du texte. Ce spectacle est du pur diversement qui est bien en dessous du dessin animé. Il y a une incompatibilité entre le système Bob Wislon (très huilé) et ce spectacle (bancal) qui ne fonctionnent pas. » Lucile Commeaux

Plus d'informations : "Jungle Book" un spectacle de Bob Wilson et CocoRosie, d’après Rudyard Kipling // jusqu'au 8 novembre au 13ème Art (avec le Théâtre de La Ville).

Un disque : "Vie future". La Féline manie le complexe et le cosmique en gardant les pieds sur terre.

Agnès Gayraud a sans doute sept vies, comme tout bon félin. La philosophe qu’elle est a sorti l’an dernier un livre passionnant, Dialectique de la Pop, et voici que paraît à présent son 3ème album sous son nom de scène. Il sera ici question de prospective, et le futur en question s’annonce semé d’embûches, mais pas forcément pour le pire.

L'avis des critiques :

« La pulsion de vie est transcendée dans ce disque par des mélodies et des productions chamaniques. Des synthétiseurs pop-mélodiques, futuristes. Entre le deuil et la maternité, celui qui part et qui naît. Une pop mystique qui nous inquiète sans nous mettre mal à l’aise. » Sophie Rosemont

« Un album organique, intelligent, à la production très belle, une voix subtile, des violons magnifiques, un usage de l’auto-tune qui fonctionne très bien. Un album qui parle des problématiques d’aujourd’hui. » Clémentine Goldszal

« Une grande réussite, un très beau disque d’une artiste que l'on prend au sérieux. La production est belle, fine et précise. L’influence de Christophe s’entend de manière presque littérale. Elle manie le complexe et le cosmique en gardant les pieds sur terre. Un disque inquiet, craintif d'un futur qu’elle décrit en gardant une part d’espoir. » Christophe Conte

Plus d'informations : "Vie future", de La Féline, chez Kwaidan

Une exposition : "Yan Pei-Ming/Courbet, corps-à-corps".

Deuxième étape d’une battle débutée cet été, avec Emmanuel Macron en guest-star. Le Président était venu inaugurer le musée Courbet à Ornans, ville natale du peintre, dont on célèbre cette année le bicentenaire de la naissance. Célèbre pour ses portraits très grands formats en camaïeu de gris, Yan Pei-Ming se confronte à un choix de dix toiles de son aîné.

L'avis des critiques :

« C’est une exposition dans laquelle on ne va pas découvrir Courbet mais qui atteste en revanche du formidable pouvoir d’attraction qu’à Courbet à travers les siècles. Les parallèles biographiques sont nombreux entre les deux artistes exposés, notamment celui d’une volonté de venir à Paris pour exprimer leur singularité dans la peinture. » Ingrid Luquet-Gad

« L’exposition corps à corps est une invitation donnée à Yan Pei-Ming à dialoguer avec la collection Courbert du petit Palais. Un dialogue intéressant entre les deux artistes mais peut-être un peu artificiel. » Sally Bonn

Plus d'informations : "Yan Pei-Ming / Courbet, Corps-à-corps" // jusqu’au 19 janvier 2020 au Petit Palais

Un roman : "Je reste roi de mes chagrins", une méditation bouleversante !

Nous sommes en Angleterre, en 1954 : Graham doit peindre le portrait de sir Winston Churchill, 80 ans cette année-là. Philippe Forest met en scène, au sens quasi-théâtral, cette rencontre bien réelle, et interroge les relations entre art et politique. Le tableau fit scandale en son temps, trop réaliste, sans doute, montrant un vieil homme fatigué. Sacrilège.

L'avis des critiques :

« Une méditation bouleversante. Le roman peut paraître froid et inaccessible mais c’est un livre fraternel qui parle de nos conditions de femmes et d’hommes. Un livre profond qui m’a touché au cœur. » Raphaëlle Leyris

« J’ai été émerveillé, admiratif et ému par le texte de Philippe Forest malgré quelques réserves sur la construction du roman qui casse parfois l’émotion. Les longs dialogues sont saisissants de vérité. » Arnaud Laporte

« Un grand livre, parfois complexe, découpé en acte et en intermède. Une bagarre entre deux hommes, deux styles, le théâtre et le roman, entre la répétition du drame et la pulsion de vie, un livre sur la tension du répétitif et de la nouveauté, bouleversant. » Laurent Nunez

« Le roman ouvre par une pièce de théâtre traditionnelle poussiéreuse qui éclabousse l’ensemble du livre. Une théâtralisation d’un épisode de série Netflix The Crown très bien écrit mais qui m’a déplu. » Philippe Chevilley

Plus d'informations : "Je reste roi de mes chagrins", Philippe Forest (Gallimard)

Un film : "Martin Eden". Pietro Marcello adapte le roman culte de Jack London avec brio

Il en fallait, du cran, ou de l’inconscience, pour s’attaquer à pareil monument de la littérature. Mais Pietro Marcello a bien fait d’y croire. Publié aux États-Unis en 1909, c’est sans doute le plus autobiographique des livres de Jack London. Transposant son action en Italie, Marcello suit le parcours du jeune marin épris de littérature et d’absolu.

Plus d'informations : "Martin Eden" de Pietro Marcello

