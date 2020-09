Nouveaux rendez-vous mensuels - France Culture / Théâtre de la Ville - Samedi 26 & Dimanche 27 septembre

France Culture et le Théâtre de la Ville s’associent pour 10 week-ends de réflexions, de créations et de fictions.

COMBATS. EN HOMMAGE À ALBERT CAMUS, NOTRE RÉFÉRENCE COMMUNE. COMBATS, POUR INITIER UN DIALOGUE NOURRI ENTRE LA SCIENCE ET LES ARTS. COMBATS, POUR FAVORISER LA DISCUSSION ENTRE LES IMAGINAIRES ET LE DÉBAT PUBLIC. COMBATS POUR PARTAGER NOS ENTHOUSIASMES AVEC LE PUBLIC. COMBATS.

Sandrine Treiner, directrice de France Culture, _Emmanuel Demarcy-Mota_, directeur du Théâtre de la Ville

Chaque mois, nous vous donnons rendez-vous à l’Espace Cardin pour l’enregistrement en public de La Conversation scientifique d’Étienne Klein, le débat L’Esprit public proposé par Émilie Aubry en direct, un spectacle et des lectures en lien avec les grands sujets d’aujourd’hui et la programmation.

Le premier rendez-vous en association avec Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota s’attarde sur la figure de la sorcière devenue aujourd'hui icône féministe, à travers des textes de Jules Michelet et Maryse Condé.

AU PROGRAMME

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

14 H - LA CONVERSATION SCIENTIFIQUE

POUR LA RAISON SCIENTIFIQUE - ÉTIENNE KLEIN AVEC FRANCIS WOLFF POUR PLAIDOYER SUR L’UNIVERSEL (FAYARD)

LECTURES DE TEXTES PAR LÉON BONNAFFÉ Le philosophe Francis Wolff s’interroge sur quoi peut aujourd'hui reposer l’héritage des Lumières et sur ce qui fonde l’humanisme contemporain. Contre la dictature des émotions et des opinions, défendre la raison scientifique. Contre l’empire des identités, refonder une éthique de l'égalité et de la réciprocité. DIFFUSION LE 3 OCTOBRE 2020 de 16h à 17h

16 H - 18 H FICTION-LECTURES

COORDINATION BLANDINE MASSON

LA SORCIÈRE, UNIQUE MÉDECIN DU PEUPLE DEPUIS MILLE ANS MORCEAUX CHOISIS DANS LES ŒUVRES DE JULES MICHELET ET MARYSE CONDÉ

« La sorcière, unique médecin du peuple pendant mille ans. » C’est avec cette phrase tirée de La Sorcière, un essai publié en 1862 par l’historien Jules Michelet, que nous avons choisi de titrer les lectures enregistrées en public au Théâtre de la Ville-Espace Cardin, dans le cadre de ce premier week-end « Combats ».Alors que le Théâtre de la Ville présente la pièce d’Arthur Miller, Les Sorcières de Salem, nous avons souhaité revenir aux origines de la sorcière, à travers l’histoire et la littérature, en nous appuyant sur deux écrivains, un homme du XIXe siècle et une femme du XXIe siècle. Chacun à sa manière a perçu dans l’image de la sorcière, non seulement le combat des femmes pour la liberté, mais le rôle politique, humain, universel et de consolation (« l’unique médecin de peuple ») qu’elle a tenu, sans oublier la révolte sociale, qu’elle incarne au fil du temps…” Blandine Masson, conseillère des programmes de fiction de France Culture

LA SORCIÈRE DE JULES MICHELET

EXTRAITS CHOISIS PAR PAULINE THIMONNIER ET BLANDINE MASSON AVEC SERGE MAGGIANI LE NARRATEUR, SARAH KARBASNIKOFF LA SORCIÈRE,THIBAULT LACROIX SATANMUSIQUE ORIGINALE JEAN-PHILIPPE VIRET À LA CONTREBASSE RÉALISATION PASCAL DEUX

MOI, TITUBA SORCIÈRE… DE MARYSE CONDÉ

EXTRAITS CHOISIS PAR PAULINE THIMONNIERLUS PAR MATA GABIN ET RENAUD BERTINTEXTE PUBLIÉ AU MERCURE DE FRANCEMUSIQUE ORIGINALE JEAN-PHILIPPE VIRET À LA CONTREBASSERÉALISATION PASCAL DEUX

DIFFUSION LE 4 OCTOBRE 20H DANS THÉÂTRE & CIE

20H – THEATRE

LES SORCIERES DE SALEM

Texte ARTHUR MILLER

MISE EN SCENE EMMANUEL DEMARCY-MOTA AVEC LA TROUPE DU THEATRE DE LA VILLEELODIE BOUCHEZ, SERGE MAGGIANI, SARAH KARBASNIKOFF, PHILIPPE DEMARLE, SANDRA FAURE, JAURIS CASANOVA, LUCIE GALLO, JACKEE TOTO, MARIE-FRANCE ALVAREZ, STEPHANE KRÄHENBÜL, ELENORE LENNE, GERALD MAILLET, ANNE DUVERNEUIL, CHARLES-ROGER BOUR

Les Sorcières de Salem poursuivent leur ballet diabolique et la troupe du Théâtre de la Ville son cri contre l'intolérance.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

11 H – ÉMISSION EN DIRECT

L’ESPRIT PUBLIC - ÉMILIE AUBRY

AVEC LE METTEUR EN SCÈNE ET DIRECTEUR DU THÉÂTRE DE LA VILLE EMMANUEL DEMARCY-MOTA, L’ÉCONOMISTE JULIA CAGÉ, LA JOURNALISTE CHRISTINE OCKRENT, LE POLITOLOGUE DOMINIQUE REYNIE ET HUBERT VEDRINE, ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Autour des thèmes :La parole a-t elle encore de la valeur ? Liban, Moyen Orient : au temps des lignes floues.

TOUS LES WEEK-END SONT ORGANISES À L’IDENTIQUE

SAMEDI

14H À 15H LA CONVERSATION SCIENTIFIQUE ÉTIENNE KLEIN

16H À 18HLECTURES / FICTION COORDINATION BLANDINE MASSON

20H SPECTACLE

DIMANCHE 11H À 12H – DIRECT L'ESPRIT PUBLIC ÉMILIE AUBRY

15HSPECTACLE CALENDRIER 2020/2021

LES 10 WEEK-ENDS SERONT TOUS ASSOCIÉS À UN SPECTACLE

26 – 27 SEPTEMBRE / LES SORCIÈRES DE SALEM

Prochaines dates :

17-18 OCTOBRE / 14-15 NOVEMBRE12-13 DÉCEMBRE / 23-24 JANVIER6-7 FÉVRIER / 27-28 MARS17-18 AVRIL / 29-30 MAI / 19-20 JUIN