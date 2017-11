Nuits de France Culture du samedi 11 au vendredi 17 novembre 2017

Programme | Plus de 120 pièces, 36 films… Sacha Guitry a beau être mort il y a tout juste 60 ans, on ne cesse de le voir, de l’entendre et de le lire ! Et les Archives nous feront entendre Sacha Guitry lui-même…, en compagnie de Philippe Garbit qui reçoit Nicolas Briançon et Armel de Lorme.