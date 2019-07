Phèdre pour les Nuls

L’un des grands succès de cette édition 2019 s’intitule...Phèdre. Non pas la pièce de Jean Racine, quoique, j’y reviendrai, mais Phèdre !, de François Gremaud.

Il est, je crois, impossible d’obtenir des places pour ce spectacle qui se joue donc à guichets fermés dans l’auditorium de la Collection Lambert. Mais sachez d’ores et déjà que ce Phèdre !, sera en tournée dans toute la France à partir du mois de novembre, et jusqu’au mois de juin. De quoi s’agit-il ? Le comédien Romain Daroles monte sur scène, nous dit qu’il s’appelle Romain Daroles et qu’il va nous parler de Phèdre, non pas Phèdre de Racine, mais Phèdre !, un texte de François Gremaud. Je pense que vous avez compris qu’on est partis pour un voyage en loufoquerie, avec force, jeux de mots, volontairement assez énormes, et dits avec une jovialité communicative par ce comédien.

Un formidable et très rapide cours de généalogie mythologique

Mais l’air de rien, Phèdre ! nous donne un formidable et très rapide cours de généalogie mythologique, nous parle de la naissance de la tragédie en Grèce Antique, ou nous explique les ressorts formels des alexandrins. Mais en plus, au bout d’une demie-heure de spectacle, Romain Daroles va commencer à nous résumer la pièce, jouant lui-même tous les rôles, résumant parfois l’intrigue, mais nous donnant aussi à entendre de longs extraits des vers de Racine. C’est intelligent, drôle, fait avec autant de sérieux que de légèreté. C’est un spectacle qui réjouira aussi bien les amoureux de théâtre que les néophytes, les plus jeunes et les plus âgés, car c’est un spectacle qui s’adresse à tous, avec une folle générosité.

Le succès de ce Phèdre !, est plus que mérité, et confirme la belle forme de la Sélection Suisse dans ce Festival d’Avignon.

Phèdre ! de Jean Racine et François Gremaud à la Collection Lambert jusqu’au 21 juillet à 11 h 30.