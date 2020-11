Pionnier, engagé, pédagogue... l'homme de théâtre Jean-Pierre Vincent est mort

C'est au lycée qu'il avait pris goût à la scène, en compagnie de Patrice Chéreau et Jérôme Deschamps. Le metteur en scène Jean-Pierre Vincent, l'un des grands directeurs de théâtre français et auteur de plus d'une centaine de créations, est mort mercredi 4 novembre à l'âge de 78 ans.

"Ma vie c’est les textes, les acteurs, les planches" réaffirmait-il en 2017 sur France Culture. Le metteur en scène Jean-Pierre Vincent, ancien directeur du Théâtre National de Strasbourg et des Amandiers de Nanterre, est mort dans la nuit du mercredi 4 novembre à l'âge de 78 ans, a annoncé sa famille. En près de 60 ans de carrière, Jean-Pierre Vincent a mis en scène de nombreuses grandes pièces, allant de Kleist à Brecht, de Molière à Shakespeare en passant par Musset, Jarry ou Beckett.

Le goût des planches et du "grand art"

Né à Paris en 1942, c'est au lycée parisien Louis-le-Grand que Jean-Pierre Vincent se passionne pour l'art de la scène. Ses camarades d'alors, Jérôme Deschamps et Patrice Chéreau, seront tout comme lui promis à un grand avenir au théâtre. Très tôt, Jean-Pierre Vincent s'oriente vers la mise en scène et suit Patrice Chéreau à Gennevilliers, puis au Théâtre de Sartrouville. Au cours d'un entretien sur France Culture en 2017, il choisissait de raconter sa découverte du "grand art", en commentant un extrait de Dom Juan ou le Festin de pierre de Molière dans une mise en scène de Jean Vilar, enregistrée en public, à Chaillot, dans le cadre de l'émission "Le Théâtre et l'Université" en 1956 :

C'est un moment miraculeux dans ma vie, je n'étais pas destiné au théâtre ou à la vie intellectuelle, (...) mais un jour j'étais resté dans ma chambre à écouter la radio et j'ai écouté intégralement le "Dom Juan" de Vilar, cela a été une révélation de ce qu'était le "grand art", la grande intelligence de l'humain, ce mélange de comique et de tragique, notamment dans le discours de Sganarelle. Jean-Pierre Vincent

A la fin des années 1960, Jean-Pierre Vincent rencontre, lors d'un colloque consacré à Bertolt Brecht, un jeune universitaire militant : Jean Jourdheuil. Mus par la même volonté de mettre en lumière les implications politiques et historiques des textes de théâtre, ils s'associent. On commence ainsi à parler des "Vincent-Jourdheuil". Ensemble, ils mettent en scène dans plusieurs centres dramatiques nationaux des pièces de grands auteurs : Brecht donc, Carlo Goldoni, Eugène Labiche, Serge Rezvani. Leur duo créatif durera sept ans.

Il y a une phrase formidable de Bertolt Brecht : "Malheur au pays qui a besoin de héros". Il faut que chacun soit son propre héros et qu'il tende la main aux autres héros qui sont des millions. La reprise un peu mythologique des blockbusters est un peu toujours une lutte mécanique entre le bien et le mal. C'est trop simple. Jean-Pierre Vincent, France Culture en 2019

Directeur de théâtre, mais pédagogue avant tout

Cette collaboration mène, en 1972, à la fondation du Théâtre de l'Espérance, lieu d'expérimentations dramatiques au sein duquel Vincent et Jourdheuil travaillent sur des mises en scène d'auteurs allemands : Brecht toujours, mais aussi Georg Büchner ou Christian Dietrich Grabbe. Trois ans plus tard, Jean-Pierre Vincent devient le directeur du Théâtre National de Strasbourg, où il fait le choix de produire de grands spectacles consacrés à la classe ouvrière, parmi lesquels on peut citer une adaptation du roman d'Emile Zola Germinal (1975), Le Misanthrope (1977), ainsi que des textes contemporains signés Michel Deutsch ou Bernard Chartreux.

Nommé au très convoité poste d’administrateur général de la Comédie-Française en 1983, il quitte la Place Colette après trois ans d'exercices seulement. Grand porteur de savoirs, toujours curieux de découvrir les créations de nouvelles générations de metteurs en scènes et de comédiens, Jean-Pierre Vincent décide de se consacrer uniquement à la mise en scène et à la formation au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. En 2017, alors que France Culture lui dédiait l'une de ses Nuits, Jean-Pierre Vincent livrait sa vision de "la valeur pédagogique de l'art" :

L'art peut être pédagogique en tant qu'art mais pas en tant "qu'art pédagogique", c'est une citation que je sors à tout bout de champ, que j'ai trouvée dans Gramsci, et lui-même l'avait trouvée chez un philosophe idéaliste de la fin du XIXe siècle, qui s'appelait Benedetto Croce : l'art est pédagogique en tant qu'art, car en tant qu'art pédagogique, il n'est rien et le rien ne peut rien enseigner… L'idéal pour les politiques serait que l'art ne soit que pédagogique, c'est-à-dire "gnangnan", commun, anesthésié… Jean-Pierre Vincent

En 1990, Jean-Pierre Vincent prend le relais de Patrice Chéreau aux Théâtre des Amandiers de Nanterre, où il restera plus de dix ans avec des créations marquantes, de Shakespeare à Valère Novarina. Pendant cette période, Stanislas Nordey fait partie des talents qu'il repère et convie en résidence à Nanterre. En 2001, il fonde la compagnie Studio Libre en compagnie de Bernard Chartreux avec lequel il crée plusieurs spectacles aux théâtres nationaux de la Colline et de l’Odéon.

Invité à porter son regard sur l'époque contemporaine, Jean-Pierre Vincent, toujours sur France Culture en 2017, livrait une critique des politiques culturelles et du système capitaliste, appelant de ses vœux à une victoire de la culture et du savoir sur le financier :