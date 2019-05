Polémique, masques antiques et Blackface à la Sorbonne

Le 25 mars 2019, la pièce de théâtre d’Eschyle “Les Suppliantes” est annulée à la Sorbonne sous la pression de militants et étudiants dénonçant un Blackface, une pratique raciste consistant à peindre en noir avec des traits grossiers des acteurs blancs.

Une photo de préparation de la pièce avait circulé avec une comédienne peinte en noir, un malentendu pour le metteur en scène Philippe Brunet :

Le projet masque je l’avais depuis le début mais ça n’a pas marché donc on a maquillé les acteurs et on a travaillé avec des acteurs européens maquillés d’une couleur très foncée brune, cuivre, presque noire. C’était très très beau quand le maquillage était très bien fait. Et puis j’avais toujours le projet de faire des masques de Suppliantes, de Danaïdes. Ce projet devait aboutir le 25 mars dernier.