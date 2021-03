Roselyne Bachelot : "Il n'y aura pas de solution au rabais" pour les intermittents

Une semaine après le début de l'occupation du théâtre de l'Odéon, Roselyne Bachelot a passé en revue ce vendredi matin sur notre antenne les principales préoccupations du monde de la culture. La ministre était interrogée par Guillaume Erner et Frédéric Says, au matin d'une 46e cérémonie des Césars à laquelle elle assistera. Entretien au lendemain aussi de l'annonce de nouvelles mesures pour la culture, avec notamment vingt millions d'euros supplémentaires débloqués. Une "aumône" largement insuffisante selon la CGT, qui a appelé à "étendre" le mouvement d'occupation des lieux culturels.

"Nous sommes sur des objectifs de réouverture au cours du deuxième trimestre 2021"

Paris, Pau, Strasbourg, Besançon, Nantes, Toulouse... Face, notamment, à des occupations de théâtre qui se multiplient, Roselyne a d'abord souligné que le gouvernement "comprend le mouvement d'exaspération, de colère, parce que l'on est privé de culture. Je veux dire que le gouvernement soutient le monde de la culture comme dans aucun autre pays étranger".

Celle qui dit vouloir être à l'écoute et piloter en direct les aides nécessaires, s'est dite très attentive surtout aux jeunes. Des jeunes justement en première ligne dans de récentes occupations de salles. Et, à ce point de la pandémie, Roselyne Bachelot, "milite pour une ouverture globale à la même date des lieux de culture, mais avec des protocoles de sécurité adaptés". Quant au calendrier qui lui est demandé tous les jours :

Pour l'instant, je ne vais pas vous faire une annonce de dates. Bien entendu, l'épidémie est encore trop fluctuante, mais nous travaillons de façon extrêmement forte. Il y a d'ailleurs une réunion avec le monde du cinéma ce matin avec mes équipes pour préparer des protocoles de réouverture. Nous sommes vraiment dans cet objectif de réouverture au cours, disons, du deuxième trimestre 2021.

Ce qui devrait permettre par exemple, selon elle, "_d'_assurer la majorité des festivals d'été" avec une jauge de 5 000 personnes assises.

De s'expliquer enfin sur la question récurrente : quelle différence entre un magasin et un musée ou un cinéma ? Pourquoi le premier est ouvert quand les autres restent fermés ?

Cela n'a rien à voir. Un lieu de culture est un lieu de débat. C'est un lieu de contacts, d'interactions sociales. Quand vous allez au cinéma, vous voyez un film, mais vous y allez avec des amis, un conjoint. Vous discutez avant, vous allez vous retrouver dans le hall ou sur le trottoir, vous allez avoir envie de boire un verre. Et on sait très bien que la majeure partie de la contamination se fait lors d'interactions sociales. Donc, comparer une galerie marchande dans laquelle on fait une course et on repart et un lieu de culture qui est, par définition, un lieu d'échange et de convivialité, je trouve que c'est curieux que même des personnes qui défendent la culture fassent cette comparaison.

Rassurer les intermittents, la question des matermittentes "réglée"

Sur l'un des points clés des mobilisations actuelles, une prolongation de l'année blanche pour les intermittents et son élargissement à tous les travailleurs précaires et saisonniers, la ministre de la Culture assure et répète qu'"il n'y aura pas de solution au rabais pour les intermittents". Elle attend encore les conclusions de la mission confiée, avec Élisabeth Borne, à André Gauron pour prendre "une décision politique", "mais je veux rassurer le monde des artistes et de l'intermittence". Et elle avance l'espoir d'une reprise cet été pour justifier de ne pas entériner, pour l'instant, une deuxième blanche en faveur des intermittents.

Ce jeudi, à l'issue d'une réunion avec Jean Castex et les syndicats, de nouvelles mesures concernant l'emploi et l'accès des intermittents aux congés maladie et maternité ont été révélées. Roselyne Bachelot les a rappelées, la question des "matermittentes" étant désormais selon elle réglée.

La loi contre le piratage en Conseil des ministres le 7 avril

Roselyne Bachelot a également profité de sa venue à notre micro pour annoncer "une bonne nouvelle" :

J'ai obtenu un créneau parlementaire et la Loi sur le piratage sera présentée en Conseil des ministres le 7 avril pour pouvoir être discuté d'abord au Sénat, puis ensuite à l'Assemblée nationale dans les jours qui suivront.

Avec ce texte et ses dispositions antipiratage, devrait se concrétiser la constitution d'une autorité de régulation indépendante annoncée de longue date : l'Arcom. Une fusion du CSA et de la Hadopi.