Série, exposition, spectacles... 5 idées pour votre week end

Une série "Fleabag" Saison 2. La meilleure série du moment ?

La première saison de Fleabag nous avait bouleversé. Avec trois épisodes irrésistibles de drôlerie, suivis par trois épisodes qui glissaient vers le drame, l’auteure et interprète principale de cette sitcom adulte éclaboussait le petit écran de son talent hors-norme. Avant de livrer (enfin) la saison 2, Phoebe Waller-Bridge a signé la Saison 1 de Killing Eve, peut-être la meilleure série de 2018. Autant dire que l’attente était à son comble pour cette suite des aventures de la jeune femme, célibataire avide de sexe, ne trouvant sa place ni dans une société bien trop guindée pour elle, ni au sein d’une famille il est vrai totalement dysfonctionnelle. Miracle : cette Saison 2 est tout aussi exceptionnelle que la première ! PWB est un génie, et Daniel Craig l’a bien compris, qui l’a imposé à l’écriture du prochain James Bond.

"Fleabag" Saison 2 de Phoebe Waller-Bridge // sur Amazon Prime

Un spectacle : "Hors la loi". Un spectacle indispensable sur la lutte pour l’émancipation des femmes

Après Modèles, ode féministe, et Mon coeur, sur le scandale du Médiator, Pauline Bureau fait une entrée très remarquée à la Comédie Française en signant une pièce sur le Procès de Bobigny, en 1972, qui amena la société française à une prise de conscience qui donnera naissance à la loi Veil de 1975 pour le droit à l’avortement. Un spectacle nécessaire.

L'avis des critiques :

Un spectacle passionnant et puissant mais sa mise en scène est trop didactique. Tous les artifices scéniques sont là pour nous souligner les choses, cela empêche tout mystère et toute ambiguïté. Cela atténue et simplifie la puissance du propos. Caroline Châtelet

Il y a certes une forme de didactisme mais aussi une très grande efficacité dans l’écriture et la mise en scène de Pauline Bureau. L’ensemble de la distribution est très investi. Arnaud Laporte

Un spectacle indispensable sur la lutte pour l’émancipation des femmes et qui prouve qu’on peut faire du théâtre avec du documentaire. (…) Le propos est sans filtre, cash, et tant pis si la pièce est un peu didactique. Philippe Chevilley

Tout est très concret et figuratif. On est dans un procédé très explicatif. Il n’y aucune place pour le cerveau du spectateur. Tout est donné à entendre sans qu’on puisse avoir un moindre recul sur ce qui est sur le plateau. Marie Sorbier

"Hors la loi" - Texte et mise en scène - Pauline Bureau // jusqu'au 7 juillet 2019 à la Comédie Française

Un opéra : “Don Giovanni” de Mozart. Le plus grand des opéras vu par l’un des plus grands metteurs en scène de notre époque.

• Crédits : Charles Dupart // ONP

Le plus grand des opéras vu par l’un des plus grands metteurs en scène de notre époque, dirigé par l’un des chefs d’orchestre les plus Mozartiens : nul doute qu’il faut aller découvrir comment le flamand génial actualise le mythe de Don Juan, dont le rôle-titre sera chanté pour la première fois par le jeune baryton canadien Etienne Dupuis.

“Don Giovanni”, de Mozart - Dir : Philippe Jordan - Mes : Ivo Van Hove // Jusqu’au 13 juillet à l’Opéra Garnier

Une exposition : "Manuscrits de l'extrême. Prison, passion, péril, possession". Une exposition bouleversante.

• Crédits : © Paris - Musée de l’Armée, Dist. RM

Etonnante exposition que celle proposée par la BNF, présentant 150 manuscrits qui ont pour points communs d’avoir été écrits dans des contextes extrêmes d’enfermement, de folie ou de passion. Aux côtés de feuilles rédigées par Napoléon Ier, Alfred Dreyfus, Guillaume Apollinaire ou Nathalie Sarraute, celles d’hommes et de femmes ordinaires, soldats, prisonniers, internés. Poignant.

L'avis des critiques :

La matérialité des manuscrits est très émouvante. Certains éléments au-delà des oeuvres sont magnifiques. Il est très fort d’écouter les textes, lire leur retranscription, et surtout de voir les objets. Stéphane Corréard

On traverse la grande Histoire et une multitude de petites histoires. Ce qui est bouleversant est qu’on est toujours dans une urgence qui est celle d’établir ou de rétablir un lien. Ces manuscrits sont toujours des adresses. Sally Bonn

Une exposition bouleversante. Corinne Rondeau

"Manuscrits de l'extrême. Prison, passion, péril, possession" // jusqu'au 7 juillet à la BNF

Un livre : "Pourquoi écrire ?" de Philip Roth. Un recueil d’entretiens extraordinaires

• Crédits : Gallimard - Folio

On sait que l’écrivain américain, mort il y a un an, n’a cessé de jouer entre réel et fiction. C’est une fois encore le cas dans cette compilation d’essais et d’entretiens où il revient sur son oeuvre, après avoir annoncé qu’il renonçait à l’écriture. S’il semble se livrer comme jamais, on peut aussi imaginer qu’il joue parfois avec notre crédulité.

L'avis des critiques :

« Pourquoi écrire ? » est un recueil d’entretiens extraordinaires et un moyen de mieux connaître l’univers mental de Philip Roth. Il y a quelque chose de très intime de son rapport à la littérature et de très belles introductions aux oeuvres d’autres écrivains. Florent Georgesco

Il y a une tension propre à l’autobiographie dans ce livre. (…) La manière dont Philip Roth met en place une critique de son travail en passant par une exposition de sa technique est assez vertigineuse. Lucile Commeaux

Les entretiens avec les autres écrivains sont formidables, très intéressants et souvent drôles. Les discours de Philip Roth sont extraordinaires et fonctionnent comme des nouvelles d’inspiration autobiographique. (…) Il donne au passage beaucoup de clés sur la genèse de ses romans. Grégoire Leménager

Un livre : "Pourquoi écrire ?" de Philip Roth (Gallimard)

