Série, musique, exposition... 5 idées pour votre week end [16-17 février]

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, une pièce de théâtre, un disque, une exposition, un roman et un film . Bonnes découvertes !

Un spectacle : "La fin de l'homme rouge" Emmanuel Meirieu adapte sur scène le texte de Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature 2015,

Il y a d’abord un livre, immense, intense, hors-norme, fruit du recueil de dizaines et dizaines de témoignages recueillis dans l’ex-Union Soviétique entre 1991 et 2012. La technique de Svetlana Alexievitch est toujours la même : parler, parler, parler avec des gens, les laisser raconter, les laisser se raconter. Puis, avec cette matière, elle réussit le prodige de faire des livres, une forme de littérature à la fois chorale, orale, qui nous donne l’impression de recueillir nous-mêmes les paroles de ces centaines de témoins. Le jury Nobel de Littérature ne s’y est pas trompé, qui a décerné son prix à la russe en 2015. Il était bien sûr tentant de s’emparer de cette grande fresque de l’après-communisme pour renouer avec l’oralité sur un plateau de théâtre. C’est le défi relevé par Emmanuel Meirieu, que l’on sait capable de réussir lui aussi des prodiges.

L'avis des critiques :

Je suis sortie bouleversée de ce spectacle. Cela raconte la fin d’une utopie, une trahison, un univers dévoyé. Il y a de la fragilité dans ces voix-là. Je trouve le décor très beau, comme une immense toile d’araignée invisible que chaque personnage vient percer. Leurs voix racontent des histoires extraordinaires à partir d’un vécu ordinaire. Marie-José Sirach

On voit une scène recouverte de décombres dans une scénographie relativement naturaliste. Plusieurs personnages racontent leur façon d’avoir vécu l’URSS. Au-delà de la sécheresse du témoignage, on est amené à considérer cette histoire comme une histoire d’amour déchu. On voit bien plus que l’histoire édifiante d’un peuple, cela rend théâtral un texte qui ne l’était pas. Jean-Christophe Brianchon

La stylisation spectaculaire m’a dérangé dans la pièce. Les monologues sont généralement assez longs et un peu souffreteux. Cela fait de temps en temps un peu reconstitution historique télévisuelle. Il y a aussi des effets un peu cocasses avec l’arrivée du mode de vie capitaliste. J’ai trouvé la pièce très forte, mais presque un peu dérangeante. Thomas Corlin

Je ne crois pas que le théâtre apporte grand-chose de plus au livre. C’est quand même forcément moins que le livre, puisqu’il s’agit d’un infime prélèvement dans un livre énorme. C’est un travail d’écriture absolument admirable et les interprètes sont très bien, même si je ne suis pas fou de l’image en noir et blanc des comédiens projetée derrière eux. Arnaud Laporte

"La fin de l'homme rouge" d'Emmanuel Meirieu d'après le Roman de Svetlana Alexievitch (Prix Nobel de Littérature 2015) Mise en scène et adaptation Emmanuel Meirieu Du vendredi 8 au dimanche 17 février // Gémeaux + tournée

Un disque : Mavis Staples "Live in London". "Une gloire du funk, de la soul, du blues, qui vous donne l’impression que vous êtes né trop tard."

• Crédits : BlumenthalArts, libre de droits

Back to basics! Juste avant ses 80 printemps, la diva soul américaine a livré un concert d’anthologie, qui nous est aujourd’hui restitué en disque. Il a été enregistré à la London’s Union Chapel, que Mavis Staples considère comme le « meilleur endroit au monde pour chanter ». Si elle se dit elle-même surprise d’être encore sur scène, tout le plaisir est pour nous !

L'avis des critiques :

Mavis Staples est une chanteuse née à Chicago et qui a été formée à la chanson dans l’Eglise noire-américaine. Elle a chanté des hymnes pour les droits civiques en groupe avant de poursuivre une carrière solo. Elle est devenue la grande dame de la soul que tout le monde s’arrache. Clémentine Goldzal

Prince fait partie des gens l’ayant remise un peu en scène. On est en présence d’une gloire du funk, de la soul, du blues, qui vous donne l’impression que vous êtes né trop tard, comme un live des Rolling Stones à la télé. Mais le concert de funk est devenu le robinet d’eau tiède pour faire chanter toutes les générations. Il y a un côté fête de la musique. Olivier Lamm

Je ne suis pas cliente des lives de manière générale. J’y trouve rarement quelque chose de nouveau et d’intéressant à me mettre sous la dent. Les arrangements ont tendance à être monotones. Cela aurait pu être une grand-messe, avec une débauche de cuivres et de chœurs. Ici, les arrangements sont assez sobres, assez épurés. Pascaline Potdevin

_Mavis Staples "Live in London"_, chez ANTI records

Une exposition : "On danse ?" qui active le corps du spectateur

L’invitation du MUCEM est à prendre au sens littéral, puisqu’elle s’adresse au danseur / à la danseuse qui sommeille en chacun de nous. Entrons donc sans tabou dans le flux audiovisuel proposé, la scénographie de Cécile Degos permettant toute latitude à nos corps sollicités, que l’on ait envie de s’allonger ou de s’essayer au twerk !

L'avis des critiques :

On entre dans un espace tout noir qui fait près de 800m2. Quel que soit l’endroit où l’on se trouve, on est toujours devant un film, dont on a l’impression qu’on ne va jamais rien manquer. C’est ce qui est censé inviter à la déambulation et au mouvement. La scénographie est très prégnante, puisqu’en dehors de ces grands écrans, des espaces invitent à prendre corps dans l’espace d’exposition. Sally Bonn

L’exposition a le mérite d’être joyeuse, la scénographie est assez réussie. C’est un espace très confortable, la réception est là et attentive. Ce grand montage d’un seul et même film donne toutefois une impression de pot-pourri dont je n’ai pas réussi à lire les lignes directrices. Je trouve ça un peu léger, avec un problème de connaissance ou de regard sur le cinéma. Mathilde Villeneuve

Généralement, soit la danse devient un objet muséal, soit le musée un objet chorégraphique. L’exposition ouvre un interstice entre les deux. Elle n’est ni de l’archivage un peu mortifère des corps dansants, ni performative. Le seul corps activé est celui du spectateur. C’est un travail de scénographie très important et très judicieux qui permet de franchir le quatrième mur. Florian Gaité

"On danse ?" du 23 janvier au 20 mai 2019 // MUCEM

Un roman : "Une chose sérieuse", de Gaëlle Obiégly. "Un côté Hunger Games mâtiné de Marquis de Sade"

Si Daniel pourrait s’estimer heureux d’avoir été accueilli dans une communauté survivaliste financée par une richissime mécène, il comprend vite qu’il est non seulement le scribe mais aussi le cobaye de celle-ci, aux intentions pas forcément louables. Ce livre est son journal de bord clandestin, écrit au bord de toutes les catastrophes.

L'avis des critiques :

On ne sait pas trop où Daniel nous emmène. Il nous dit en passant qu’il lui arrive de manger des gens. Dans ce monologue en forme de confession, il y a quelque chose d’assez détraqué. Gaëlle Obiégly a le chic de développer des processus narratifs d’apparence très simples, qui en fait déroutent le lecteur. Il y a un côté Hunger Games mâtiné de Marquis de Sade. Elisabeth Philippe

A la base je ne suis pas très emballé par les romans pré ou post-apocalyptiques. J’ai quand même été assez conquis par l’originalité du récit, la forme. Il y a une certaine élégance du style et une forme d’humour que j’ai appréciée. Cette façon virtuelle d’imaginer une communauté de survivants apparaît finalement comme un jeu pervers. C'est un livre qui m'a finalement un peu agacé par moments. Philippe Chevilley

Tout doit être porté par une langue "soliloquente". Le problème est que le livre n’incarne pas ce dispositif. Donatienne n’a pas de vraie existence, elle ne joue pas le jeu de son roman de quasi-anticipation. On reste un peu suspendu, avec une langue assez terne, dont la promesse de folie ne se développe pas et n’enflamme pas le texte. Rien ne s’entrechoque réellement. Florent Georgesco

Je trouve cette langue non pas terne, mais belle. On est peut-être dans le cerveau d’un malade, mais je ne prends pas pour argent comptant ce qu’il raconte. Il y a pour moi pas mal d’écarts entre ce qu’on lit et ce qu’on peut penser de cette lecture. Il y a une part de jeu auquel je me suis laissé prendre. J’ai lu ce livre jusqu’au bout avec une forme d’avidité, sans vraiment savoir où l’on m’a mené. Arnaud Laporte

Un roman : "Une chose sérieuse", de Gaëlle Obiégly (Verticales)

Une série : "Il Miracolo", série de Niccolo Ammaniti

• Crédits : Montesi antonello

Niccolo Ammaniti est le créateur, coscénariste et coréalisateur de la série Il Miracolo. Régulièrement adapté au cinéma, il a franchi le pas pour s’installer derrière la caméra avec une histoire qui mêle mafia, politique et religion. Comme un condensé de l’Italie sur nos petits écrans, cette série observe les réactions en chaîne suivant une bien étrange découverte.