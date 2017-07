Simon Stone : le pire (ou le meilleur) est à venir

La réussite d’un Festival tient à sa capacité à réactiver l’attention du public en lui proposant, alors qu’il ne l’avait pas vu venir, un spectacle choc et fondamental. Personne hier ne s’attendait à la déferlante d’intelligence, de virtuosité, de tension et même de machiavélisme qui a envahi le plateau. Sur la scène, une maison est posée. Elle s’élève sur deux étages, elle est vitrée et meublée. Cette maison ne cesse de tourner sur elle-même à vitesse lente, comme une toupie. Les scènes s’y déroulent sans interruption, du salon à la chambre, de la cuisine au bureau. Elles dévoilent la tragédie d’une famille minée par un inceste. Une ambiance fétide contamine peu à peu la représentation. Entracte de trente minutes. On quitte la salle un peu abasourdi. Au retour, la maison n’est plus que lambris, poutres apparentes, chantiers en construction. Alors tout redémarre, dans un tourbillon insensé, mélangeant les époques, allant et venant entre futur, présent, passé. On revient à la source du drame ou bien on est projeté dans ses conséquences. Que reste-t-il de cette famille que l’inceste a dévasté, grignoté, ravagé ? Entre les malades, les morts, les suicidés, le tableau est effrayant. Mais le pire est à venir. Impossible de le dévoiler ici, sauf à spoiler un spectacle qui s’arqueboute sur le suspense. Il faut laisser au public la joie de découvrir ce travail inouï de Simon Stone et des acteurs néerlandais qu’il dirige. Un travail diabolique qui scrute pendant près de 4 heures la monstruosité humaine. Un travail d’une complexité folle qui se dépose pourtant avec fluidité devant les spectateurs. Simon Stone le surdoué vient d’injecter au public d’Avignon sa dose d’adrénaline. Souhaitons au Festival de vivre la même intensité de spectacle en spectacle jusqu’à son clap final, le 26 juillet.