Sur scène à Londres : Gatsby le survivant

En Grande-Bretagne, les restrictions sanitaires et le couvre-feu à 22h n'empêchent pas certains promoteurs de jouer quand même des comédies musicales. Jusqu'à jeudi, date d'un nouveau confinement. Comme The Great Gatsby, une production repensée pour la circonstance qui plonge le public dans les années folles vues par l'enfant terrible de la littérature américaine.

L’un des acteurs est debout sur le bar qui borde une partie du décor principal, il récite un texte mais rien à voir avec l’œuvre de Fitzgerald :

Quand vous vous déplacez, vous devez maintenir une distance de sécurité entre vous et les autres. Nous vous demandons de garder vos masques tout le temps.

Pas de scène ici puisque la salle reconstitue un dancing américain des années 20. Le public joue le rôle des clients, assis à des tables, autour desquelles les comédiens interprètent, dansent et chantent. Une pièce de théâtre immersive en ces temps de restrictions sanitaires, pas simple pour Brian Hook qui participe à cette création :

C’est extraordinairement difficile mais ça en vaut la peine. Nous avions par exemple une danse, un Charleston, pour tout le public, on ne peut plus le faire.

Pendant le show, les spectateurs portent donc des masques, pas les artistes qui déambulent au milieu du public, sans crainte.

Il a fallu revoir toute l’organisation, certaines scènes, le positionnement de chacun. Un travail colossal raconte Louis Hartshorn, l’un des producteurs :

Le metteur en scène Alexander Wright a dû tout repenser. Mais c’était indispensable selon lui et pas seulement pour des raisons sanitaires :

L’Art nous donne une raison de nous rassembler. Sans art, sans culture, nous devenons une société de gens très solitaires et c’est dangereux, c’est triste. L’art est primordial pour se retrouver et former une communauté.