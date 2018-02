Théâtre, exposition, cinéma... 5 idées pour votre week-end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, une pièce de théâtre, un disque, une exposition, un livre et un film. Bonnes découvertes !

Un Spectacle : “France-fantôme”, le pari gagné d'un théâtre de science-fiction

On a repéré Tiphaine Raffier, actrice intense dans les spectacles de Julien Gosselin, mais il faut aussi s’intéresser à l’auteure et metteure en scène qu’elle est. Avec France Fantôme, Tiphaine Raffier livre une fable futuriste extrêmement maitrisée, soufflant le chaud et l’effroi sur un sujet ô combien sensible : comment continuer à vivre après la mort d’un être aimé.

L'avis des critiques de La Dispute :

C’est foisonnant, remplis de clin d’œil à la science-fiction. Thiphaine Raffier joue avec ça. Ce qui m’a amusé et intéressé, c’est finalement que cette anticipation est un bond dans le passé. René Solis

Je suis assez partagé. A force de vouloir mener de front une histoire très alambiquée cela devient un peu confus. Il y a plein de bonnes choses qui méritent d’être plus resserrées au niveau de l’écriture. Philippe Chevilley

"France-fantôme" de Tiphaine Raffier - jusqu'au 10 février au TGP et en tournée.

Un disque : “Shadow People” de The Limiñanas, un rock psychédélique venu de l'ombre

Les catalans français les plus célèbres outre-Atlantique sont de retour. Il y a en effet belle lurette que The Limiñanas ont conquis les Etats-Unis, depuis leur village de Cabestany, dans les environs de Perpignan. Les trois premiers albums du couple-duo étaient sortis sur des labels américains, et on avait notamment entendu un de leurs titres dans un épisode de Gossip Girl. Enfin, The Liminanas a été signé chez Because, qui a eu la bonne idée de sortir en France leurs premiers disques, et de produire le quatrième. C’est maintenant leur cinquième album qui nous arrive, intitulé Shadow people, avec une liste de featurings étourdissante, pour des morceaux totalement hypnotiques. Méfiez-vous, l’écoute de ce disque peut vous rendre complètement dépendant !

L'avis des critiques de La Dispute :

La new-wave et le garage sont mélangés honnêtement, avec l'amour de l'art. Philippe Azoury C'est un couple rock'n'roll qui a trouvé sa vitesse de croisière. Christophe Conte C'est une musique ambivalente : universelle, générationnelle et intime. Sophie Rosemont

"Shadow People" de The Limiñanas - Because

Une exposition : "Imaginaires et représentations de l’Orient, Questions de regard(s)", un accrochage inédit au Musée Eugène Delacroix propose de bousculer la réception des œuvres

• Crédits : Crédits : Musée Eugène Delacroix

La Fondation Lilian Thuram pour l’éducation contre le racisme et le musée national Eugène-Delacroix se sont associés pour imaginer une exposition qui présente les oeuvres de la collection dédiées à l’Orient et à ses représentations, mais dans une optique tout à fait nouvelle. De nombreuses actions de médiation ont été elles aussi conçues, et participent pleinement de ce projet bienvenu et salutaire.

L'avis des critiques de La Dispute :

Il y a une justesse dans l’utilisation du double cartel : celui de Lilian Thuram mis en regard avec celui de l’histoire des arts. C’est une belle leçon de transmission. Sandra Adam-Couralet

J’ai été bluffé par la manière dont Lilian Thuram arrive à expliquer, à travers les cartels, combien les questions que pose Delacroix sont des questions toujours actuelles. Yasmine Youssi

"Imaginaires et représentations de l’Orient, Questions de regard(s)", jusqu’au 2 avril au Musée Eugène Delacroix

Un roman : "Trio pour un monde égaré" de Marie Redonnet, trois voix s'entrelacent pour livrer un récit haletant

Marie Redonnet est une écrivaine rare, d’abord publiée chez Minuit, puis chez POL, et qui est éditée depuis deux ans chez l’excellente maison Le Tripode. Dans ce nouveau roman tourmenté et glaçant, trois personnages, trois lieux et trois récits qui nous plongent dans les guerres et le terrorisme, et interrogent la place de l’individu dans un monde qui cherche à tout contrôler.

L'avis des critiques de La Dispute :

C’est un livre qui m’a beaucoup intéressé même si je ne suis pas sûre de l’avoir aimé. Il y a une volonté qui transparait : d’écrire quoi qu’il arrive. C’est une aventure du moi. Elisabeth Franck-Dumas

Grâce à sa langue épurée, elle finit par faire surgir des histoires extrêmement riches. Elisabeth Philippe

"Trio pour un monde égaré" de Marie Redonnet - Le Tripode

Un film : "Jusqu'à la garde", Xavier Legrand livre un thriller glaçant

Après un court-métrage nommé aux Oscars et récompensé aux Césars, Xavier Legrand signe son premier long métrage, lauréat du Lion d’argent du meilleur réalisateur à la Mostra de Venise. Débutant par un plan séquence de quinze minutes dans le bureau d’une juge des divorces, le film ausculte l’explosion d’un couple qui place leur enfant au coeur de la procédure. La suite sera pleine de surprises...