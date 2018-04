Théâtre, exposition, cinéma... 5 idées pour votre week-end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, une pièce de théâtre, un dvd, une exposition, un recueil de poèmes et un documentaire. Bonnes découvertes !

Un spectacle : Faust de Goethe, mise en scène de Valentin Losseau et Raphaël Navarro

La magie nouvelle a peut-être fait apparaître un public nouveau, puisque cette production de Faust affichait complet les premières semaines. Dépêchez-vous donc de réserver pour découvrir les sortilèges mis en scène par Valentine Losseau et Raphaël Navarro, qui font entrer disparitions, lévitations et hologrammes au registre déjà de très haute volée des comédiens du Français.

L'avis des critiques :

C’est assez passionnant de voir à quel point c’est raté ! La magie tue la magie et la magie tue le théâtre ! Tout le propos métaphysique est perdu. On perd l’onirisme et le fantastique de cette œuvre qui pourtant n’en manque pas ! Philippe Chevilley

Tous les effets, les illusions nous bluffent certes, mais c’est d’une lourdeur, surchargé, tout y est poussiéreux. Marie-José Sirach

Texte de Goethe, adaptation et mise en scène : Valentine Losseau et Raphaël Navarro, avec : Véronique Vella, Laurent, Natrella, Christian Hecq, Elliot Jenicot, Benjamin Lavernhe, Anna Cervinka, Yoann Gasiorowski, jusqu'au 6 mai à la Comédie-Française (théâtre du Vieux-Colombier)

Un DVD : Le Château de Barbe-Bleue et la voix humaine

Le metteur en scène polonais réunit très habilement deux courts chef d’oeuvres du XXème siècle, pleins de noirceur et de désespoir autour de la passion amoureuse, et offre une nouvelle fois à la soprano canadienne Barbara Hannigan un superbe écrin à la hauteur de son talent, aussi bien vocal que théâtral.

L'avis des critiques :

La mise en parallèle de ces deux œuvres à travers Jean Cocteau, ainsi qu’à travers Barbara Hannigan est le geste fort de cette production. Matthieu Conquet

On ne peut pas s’empêcher de s’imaginer Warlikowski en chimiste qui tente de révéler les réseaux d’influences, de montrer l’invisible et c’est vraiment fort. Guillaume Tion

Tout est intelligent par rapport à la partition et au livret. Warlikowski fait des personnages féminins des sortes d’actrices hollywoodiennes et ça fonctionne très bien. "Le château de Barbe Bleue" reste en tête pendant "La voix humaine", c’est bouleversant. Lucile Commeaux

Jusqu'au 11 avril à l'Opéra de Paris et en DVD chez Arthaus Musik. Musique : Béla Bartók. Livret : Béla Balazs. Direction musicale : Ingo Metzmacher. Mise en scène : Krzysztof Warlikowski. Disponible en DVD : distribué par Arthaus, filmé en direct du Palais Garnier en décembre 2015, sous la direction musicale d'Esa-Pekka Salonen.

Une exposition : "Eugène Delacroix", jusqu'au 23 juillet au musée du Louvre

Si vous aussi, vous pensez ne pas aimer Delacroix, dont La Liberté guidant le peuple iconique masque la richesse de l’oeuvre, cette exposition du Musée du Louvre pourrait bien vous faire changer d’avis. Dans un accrochage strictement chronologique, 180 oeuvres nous montrent le parcours au final plus complexe qu’on ne pourrait le penser.

L'avis des critiques :

Je me suis retrouvé face à un artiste qui s’interroge et qui m’interroge. Il s’intéresse plus à la vérité qu’à la réalité et il le fait d’une manière magistrale. Il y a une dramaturgie qui traverse tout son travail. En corollaire à la dramaturgie il y a une recherche de la puissance du spectaculaire. On est face à un artiste qui arrive à se saisir d’une multiplicité de sujets en restant étranger au réalisme du milieu du 19ème siècle. Frédéric Bonnet

Cette rétrospective est la rencontre d’un possible et d’un impossible. Le possible étant qu’il n’y a qu’au Musée du Louvre qu’on peut faire cette exposition et impossible car il y a une partie des œuvres de Delacroix qu’on ne peut pas voir ici. Stéphane Corréard

Il vient d’une famille prestigieuse et perd tout, cela donne l’impression que Delacroix n’a rien à perdre dans ses œuvres. Ils combinent les genres et fait des expérimentations et c’est très intéressant. Anaël Pigeat

Un livre : Oeuvres Complètes d'Ossip Mandelstam

Si Ossip Mandelstam est à juste titre connu pour être un poète majeur du XXème siècle, ce volume est un évènement, désormais une référence. Victime du stalinisme, ses écrits auraient pu disparaître si sa femme n’avait appris par cœur ses textes. George Steiner a un jour écrit : « Je me demande si cela vaut la peine de souffrir autant pour devenir Mandelstam ou Pasternak. Ma réponse est oui”.

L'avis des critiques

L’arrivée de la terreur est un grand thème de Mandelstam qui transparaît dans sa poésie avec de grandes fulgurances. Peu à peu, il y a la réduction dans la forme de ses poèmes et c'est absolument poignant. Elisabeth Franck-Dumas

C’est un art du détail, de la petite chose, de l’objet humble et cela a un effet puissant pour décrire la grandeur de la terreur de l’histoire. La poésie sert aussi à mourir pour Mandelstam, déporté pour avoir écrit un poème. Florent Georgesco

Un documentaire : Southern Belle, de Nicolas Peduzzi

Habitué à voir 200 films par an depuis...des décennies, il est du coup extrêmement rare de se retrouver devant une oeuvre dont on se dit qu’on n’avait jamais rien vu de tel avant. C’est ce qui se produit pourtant en découvrant le film de Nicolas Peduzzi, qui a suivi les déambulations existentielles, alcoolisées et stupéfiantes de Taelor Ranzau, fille unique du plus grand exploitant pétrolier du Sud des Etats-Unis, mort quand elle avait 14 ans. Son héritage - 500 millions de dollars- agit comme un poison sur sa vie. Ce documentaire “embedded” livre un portrait jamais vu de l’Amérique contemporaine, à un point tel que l’on doute par instant se trouver devant des fragments de réel, la vie de la belle ressemblant terriblement au plus trash des soap-opéra que l’on pourrait imaginer. Mais au final, on ne pourra s’empêcher d’éprouver de la compassion pour l’orpheline millionnaire. Magistral !

