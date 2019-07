Théâtre : Meng Jinghui, pionnier de l'avant-garde chinoise

En Chine aujourd’hui, la censure des artistes est de plus en plus stricte. Pourtant, Meng Jinghui est le pionnier de l’ avant-garde subversive et une star du théâtre chinois. Voici son portrait.

En Chine aujourd’hui, la censure des artistes est de plus en plus stricte. Pourtant, cet homme est le pionnier de l’ avant-garde subversive et une star du théâtre chinois.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Théâtre : à la recherche de la transgression perdue 55 min Grand Reportage Théâtre : à la recherche de la transgression perdue

Jeune étudiant à l'Académie centrale d'art dramatique de Chine .Meng subvertit très tôt le standard de la méthode Stanislavski importée d’URSS, devenue la norme en Chine. Sa première pièce, “En attendant Godot”, il veut la jouer sur un tas de charbon dans son école. On le lui interdit.

Il simulera une partie de foot, en proférant les répliques de Beckett .Cette performance pose les bases du “style Meng” : dissonant, mêlant prosaïque et poétique, opéra rock et Brecht, s’adressant directement à la jeunesse.

Meng Jinghui :

"Nous souhaitons transformer l’ancien en nouveau, et rendre le nouveau plus dynamique."

La décennie 1980-90 marque l’âge d’or du de ce “théâtre parlé” en Chine. Depuis 1978, Avec l’ouverture politique de Deng Xiaoping, le théâtre européen s’était introduit depuis peu s’introduit timidement en Chine . Beckett, Ionesco, Genet… sont traduits, diffusés, mis en scène dans les grandes villes. Ce théâtre “parlé” n’existait pas avant 1907 en Chine.

On ne voyait alors que du théâtre traditionnel chinois : l’opéra dansé et chanté. Le théâtre “parlé” est importé au XXe siècle via le Japon et Shanghai par des étudiants chinois. La décennie 1980-90 marque l’âge d’or de ce “théâtre parlé” en Chine.

Dans les années 1980, Meng Jinghui expérimente, reprend le travail traditionnel du corps et le mêle à la profération parlée, mélange chant, danse, et au texte.

Il voyage, voit sa première pièce étrangère à Berlin, et restera fasciné par l’expressionnisme et la scénographie allemande. D’abord attaché au théâtre national de Chine. Il fonde son propre théâtre en 1997, réunissant un collectif fidèle de comédiens, dramaturges, musiciens.

Il prend la direction artistique de plusieurs festivals et biennales pour promouvoir les jeunes artistes chinois. Toute une génération de créateurs se développe sous son aile. Tournant dans le monde entier, il est reconnu pour son théâtre engagé et ironique. Il réalise des films, écrit des essais sur l’avant-garde théâtrale.

Meng Jinghui : "Je pense qu’il y a un regard critique, un engagement social fort dans mon travail."

Jusqu’ici, il réussit à déjouer la censure, malgré son durcissement extrême depuis 2012 en utilisant l’improvisation, pour ne pas avoir à donner son texte à l’avance, en choisissant tactiquement les lieux où vont être présentés ses spectacles, en restant un artiste financièrement indépendant du gouvernement, en exprimant indirectement sa charge critique, comme dans “La Maison de thé”. Meng Jinghui y met en scène un classique de Lao She, écrit peu avant la Révolution culturelle, pendant laquelle il sera tué en 1966. Cette satire historique représente sur scène le rouleau compresseur de l’Histoire, des femmes et des hommes dénudés, des réflexions politiques sur le pouvoir et l’argent. Pourtant, il parvient à la jouer sur les scènes chinoises.

Mais récemment, les représentations de son dernier spectacle ont été annulées après 6 soirs. Selon lui, sa réinterprétation d’une pièce du répertoire de l’opéra chinois traditionnel était trop avant-gardiste.

Meng Jinghui : "L’interdiction et la solution vont toujours ensemble. Quand il y a interdiction, il y a fermeture, mais aussi ouverture. C’est toujours paradoxal. Je pense que pour un artiste, ce qui est important, c’est que son cour soit libre. Même dans un environnement verrouillé, c’est toujours possible de créer si son esprit est libre."

A voir

“La Maison de thé”, festival d’Avignon, 2019