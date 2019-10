Théâtre, musique, littérature... 5 idées pour votre week-end

Chaque vendredi, Arnaud Laporte et les critiques de La Dispute vous proposent une sélection de rendez-vous culturels pour votre week-end.

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un disque, deux expositions et un livre. Bonnes découvertes !

"Stallone" de Fabien Gorgeart et Clotilde Hesme, au 104 et en tournée

Après l’avoir dirigée dans son film Diane a les épaules, Fabien Gorgeart retrouve Clotilde Hesme autour de leur passion commune pour un texte d’Emmanuelle Bernheim. Le duo devient trio avec Pascal Sangla, qui joue la musique live -très élaborée- du spectacle, et donne la réplique à la comédienne, dans une alchimie entre les deux interprètes assez miraculeuse. L’histoire est celle de Lise, secrétaire médicale de 25 ans dont la vie va basculer le jour où elle découvre Rocky III sur grand écran. A l’instar du héros du film, elle décide de reprendre sa vie en main. Elle rompt une relation bancale et reprend ses études de médecine, avec pour seule distraction une séance de cinéma à chaque fois que Stallone sort un film, à une époque peu glorieuse dans la filmographie de celui-ci. Drôle, émouvante, forte, fragile... Nul doute, Clotilde Hesme a l’Oeil du Tigre !

Un dispositif théâtral minutieux où se noue une belle histoire d’amour entre l’actrice et la figure de Rocky. L'actrice occupe bien la scène par un jeu très physique de sauts et de courses. Un très beau portrait de femme. La musique est un personnage à part entière du plateau. C'est subtil et intelligent. Marie José Sirach

Un petit spectacle total. Le personnage a une fascination pour Stallone, une délicatesse et une ambiguïté dans un jeu double, avec une actrice rare à l’énergie calme, énergique et naturelle, une belle surprise du festival d’automne. Philippe Chevilley

Plus d'informations : "Stallone", d’après le texte Stallone d’Emmanuèle Bernheim (Gallimard), mise en scène Fabien Gorgeart // dans le cadre du Festival d’Automne jusqu’au 26 octobre au Centquatre à Paris, du 6 au 9 novembre au Théâtre National de Bretagne, le 12 novembre à L’empreinte, scène nationale de Tulle, du 13 mai au 15 mai 2020 au Liberté, scène nationale de Toulon

"Scarlatti. 52 sonatas", par Lucas Debargue, chez Sony Classical

A 28 ans, le pianiste français ne cesse de s’affirmer, alors qu’il ne s’est lancé dans la carrière qu’à 20 ans, un âge canonique pour devenir virtuose. Pourtant, ce nouveau disque le prouve : il joue dans la cour des grands. Avec ce choix très audacieux de 52 sonates, il nous fait (re)découvrir leur richesse, et les fait entrer dans la modernité.

J’ai un réel goût pour cet album. L’interprétation est radicale, on sent le côté expérimental de Scarlatti. Une richesse de timbre et de ton phénoménal. Anna Sigalevitch

Les pièces de Scarlatti, ni vraiment baroques, ni classiques, sont extrêmement modernes. Lucas Debargue fait apparaître le petit théâtre que Scarlatti met dans ses sonates, j’ai été totalement convaincue. Sophie Bourdais

"FELIX FENEON (1861-1944). Les temps nouveaux, de Seurat à Matisse", au Musée de l'Orangerie jusqu'au 27 janvier

Critique d'art, directeur de galerie, collectionneur, Félix Fénéon a été le témoin mais aussi l’acteur d’un moment très important de l'Histoire de l’Art, celui du basculement vers la modernité. On a pu voir sa collection des “arts lointains” au Musée du Quai Branly. A l’Orangerie, c’est le Fénéon engagé aux côtés des avant-gardes qui vous attend.

Une exposition minimale et élégante comme l’était Félix Fénéon. On découvre son parcours de critique d’art, de littéraire, de collectionneur et de marchand. Corinne Rondeau

L’exposition s’articule entre l’art et la politique et change notre regard sur l’art néo-impressionniste. Sarah Ihler Meyer

Plus d'informations : "Félix Fénéon (1861-1944). Les temps nouveaux, de Seurat à Matisse" // jusqu’au 27 janvier 2020 au Musée de l'Orangerie

"Un livre de martyrs américains", Joyce Carol Oates ( éditions Philippe Rey)

A chaque nouveau livre de JCO, cette même question : pourra-t-il être aussi génial que le précédent ? La réponse ne fait ici aucun doute : OUI ! S’attaquant une fois encore à un sujet de société majeur - le droit à l’avortement- JOC regarde l’Amérique au fond des esprits, évitant le manichéisme, pour chercher ce qu’il reste d’espoir en l’humanité.

Un grand roman sur le fanatisme, la radicalisation et la folie américaine. La construction du roman est extraordinaire, Joyce Carol Oates est une grande conteuse, une grande romancière qui donne à la fois son point de vue sur l’IVG et le droit des femmes à disposer de leur corps tout en montrant leurs opposants idéologiques. Néanmoins c’est un livre extrêmement long, laborieux et éprouvant. Grégoire Leménager

Un chef-d’œuvre, un coup de sonde tragique (désidéologisé) dans le psychisme américain. Joyce Carole Oates domine l’histoire de l’Amérique en divisant le pays en deux, d’un côté les croyants avec le fusil sous le bras et de l’autre le clan du libéralisme. Une vue globale de l’Amérique qui passe par l’histoire de l’avortement. François Angelier

Enfin un livre marquant de Joyce Carol Oates. L’auteure nous livre un roman d’une puissance assez inouïe. Entomologiste de son pays, elle occupe la moindre ligne de son livre pour s’en faire l’avocate avec une grande empathie pour chacun de ses personnages et selon le rythme d’une construction limpide aussi efficace qu’intelligente. Jean-Christophe Brianchon

“Vampires. De Dracula à Buffy” à la Cinémathèque Française jusqu’au 19.01.20

C’est à un sujet en or et à l’iconographie inépuisable que s’est attaqué le commissaire d’exposition Matthieu Orléan. Attirant aussi bien les tâcherons que les grands maîtres, de Coppola à Jarmush en passant par Kathryn Bigelow, la figure du vampire n’a jamais connue d’éclipse, et continue de fasciner les jeunes générations, comme l’a montré la saga Twilight.

