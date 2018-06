Théâtre, musique, série documentaire... 5 idées pour votre week end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un disque, une exposition, un roman et une série documentaire. Bonnes découvertes !

Un spectacle : “L'AVARE” décoiffant et sexy de Ludovic Lagarde

• Crédits : Pascal Gely

Le metteur en scène Ludovic Lagarde retrouve son comédien fétiche, Laurent Poitrenaux, avec qui il a monté de nombreux textes d’Olivier Cadiot, mais s’aventure cette fois dans le théâtre classique. Il nous offre une vision paranoïaque d’Harpagon, totalement obsédé par l’argent, dans une transposition contemporaine pleinement maîtrisée. Réjouissant mais effrayant.

L'avis des critiques :

C’est un spectacle que j’ai beaucoup aimé grâce à Laurent Poitrenaux qui mélange les registres avec une grande virtuosité. Pour une fois c’est un avare assez sexy ! Fabienne Pascaud

C’est un spectacle très mis en scène avec un choix de scénographie réussi. Lagarde actualise l'Avare, c’est juste dès le début, c’est une lecture forte sur chaque phrase. Il y a une réflexion sur tous les personnages. Philippe Chevilley

Poitrenaux est un acteur formidable, qui joue avec tout son corps et fait passer des choses étonnantes. C’est une juxtaposition de très grands moments d’acteurs mais il manque une liaison d’ensemble. René Solis

Le spectacle commence lorsque Laurent Poitrenaux arrive sur scène et il redistribue son énergie. J’y ai pris énormément de plaisir, c’est très bien réglé, presque une chorégraphie. Il y a énormément d’idée mais peut-être trop. Arnaud Laporte

“L'Avare”, de Molière - mise en scène Ludovic Lagarde - jusqu’au 30 juin 2018 à l'Odéon-Théâtre de l’Europe

Un disque : “Invasion of privacy”, le nouvel album de Cardi B, la "nouvelle icône d’un féminisme trash et kitch"

Carbi B est une rappeuse américaine, révélée pour sa plastique sur Instagram. Elle a sorti un premier single sur une major l’an dernier, atteignant la première place du classement Bilboard Hot 100 aux Etats-Unis, seconde femme à réaliser cette performance, 20 ans tout juste après Lauryn Hill. Autant dire que son premier album, Invasion of Privacy, était très attendu.

L'avis des critiques :

C’est un disque qui bouleverse ce que j’attends d’un disque de rap… Cardi B est une rappeuse laborieuse, qui apprend à chaque morceau et elle ne suit aucune des règles pour avoir de la crédibilité. Elle est une incarnation ! Olivier Lamm

Il faut une armée à la production… Mais elle ne sait pas rapper une seconde, il y a ce hululement que j’aime bien mais c’est tout ! Philippe Azoury

J’aime cette manière de rapper un peu maladroite, c’est une nouvelle icône d’un féminisme trash et kitch. J’ai été séduite, même si elle opère une séduction particulière. Sophie Rosemont

“Invasion of privacy”, de Cardi B (Atlantic Records)

Une exposition : “Tacita Dean / Julie Mehretu”, un travail du mouvement et de l’espace boulversant

• Crédits : Tacita Dean

Les œuvres de Tacita Dean sont actuellement exposées à Londres au sein de trois institutions majeures : la Royal Academy, la National Gallery et la National Portrait Gallery. Le travail de Julie Mehretu a été montré tout récemment dans une grande rétrospective à Porto puis à Santander, avant Los Angeles l’an prochain. Mais c’est à Paris qu’une exposition réunit pour première fois le travail de ces deux amies de longue date et révèle leur collaboration inédite à travers de nouvelles œuvres produites pour l’occasion. Si l’anglaise et l’américano-éthiopienne ont un travail formellement très différent, elles cherchent toutes deux à interroger le monde dans lequel nous vivons, grâce à plusieurs médiums pour Dean, et par le biais de toiles souvent monumentales pour Mehretu. Leur collaboration est une véritable troisième voie dans leur pratique.

L'avis des critiques :

Quel bonheur ! 45 monotypes chacune, pour les 90 ans de Marian Goodman, dans un accrochage formidable. Chez Tacita Dean c’est la recherche de la profondeur du temps, alors que pour Julie Mehretu c’est un travail du mouvement et de l’espace. Corinne Rondeau

J’ai vraiment aimé cet accrochage, référence aux salons des Beaux-Arts très anciens et en même temps très musical. Cela invite au mouvement et donne une tonalité plus joyeuse et appuyée à cette rencontre. Florian Gaité

C’est un hommage plein de délicatesse rendu par ces deux artistes à leur galeriste. Anaël Pigeat

“Tacita Dean / Julie Mehretu”, jusqu’au 20 juillet - Galerie Marian Goodman

Un roman : "Scherbius (et moi)", d'Antoine Bello, la liaison obsessionnelle entre un psychiatre et son patient

• Crédits : Gallimard

Psychiatre n’est pas un métier de tout repos, surtout lorsque l’on décèle chez son patient un trouble de la personnalité multiple. Dans ce nouveau roman, l’auteur de Roman Américain et des Falsificateurs nous plonge au coeur d’une relation trouble, au point de se demander qui est le véritable imposteur dans cette histoire. Et d’ailleurs, qui est l’auteur de ce livre ?

"Scherbius (et moi)", d'Antoine Bello - (Gallimard)

Une série documentaire : "Soupçons", de JX de Lestrade, quand la réalité dépasse la fiction...

Dans la nuit du 9 décembre 2001, Kathleen Peterson est retrouvée morte en bas de l’escalier de sa maison. Son époux, le romancier Michael Peterson, sera condamné pour assassinat. Cette histoire vraie est le point de départ d’une série documentaire qui a vu le cinéaste Oscarisé suivre ses multiples rebondissements. Il en livre aujourd’hui les ultimes épisodes.



"Soupçons", de JX de Lestrade 3 derniers épisodes en juin sur Canal+

