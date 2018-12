Théâtre national de Strasbourg : 50 ans de combat pour la démocratisation culturelle

En 2018, le Théâtre national de Strasbourg a fêté ses 50 ans ! Créé en octobre 1968 à Strasbourg, sous l'impulsion du metteur en scène Hubert Gignoux et du ministre de la culture de l’époque, André Malraux, il est le seul théâtre national situé en dehors de Paris, parmi les cinq grand théâtres nationaux (la Comédie-Française, le Théâtre de l'Odéon, le Théâtre national de la Colline et le Théâtre de Chaillot) et il est devenu le symbole de la décentralisation culturelle.

Le seul théâtre national de province…

Mais pourquoi le seul théâtre national situé hors de Paris se trouve-t-il à Strasbourg ? Avant l'existence du TNS, il y avait déjà le Centre dramatique de l'Est qui s’implante en 1946 à Colmar, dans le contexte particulier de l’après-guerre. Les Allemands, amateurs d’art et de belles lettres, avaient fait de Strasbourg une place forte de la culture, pour rivaliser avec celles de Berlin ou de Vienne. La paix revenue, et dans une logique de décentralisation culturelle, le gouvernement a alors à cœur de réintroduire la culture et la langue française. Le premier Centre dramatique voit donc le jour, sous l’impulsion de Jeanne Laurent, ancienne résistante et sous-directrice des spectacles et de la musique à la direction générale des Arts et Lettres. Elle se donne alors pour mission de faire renaître des foyers de création en province, comme elle le confiait sur France Culture, dans l'émission Le Théâtre en France consacrée aux débuts de la décentralisation théâtrale, diffusée le 17 août 1981 :

Le besoin était d’irriguer tout le corps français, de façon à être, pour la province, au même niveau que Paris, et même de créer des centres que Paris pourrait envier. (…) Louis Jouvet disait que les centres dramatiques étaient l’avenir du théâtre. Mais nous sommes allés de difficultés en difficultés.

Le Théâtre national de Strasbourg s'inscrit dans la droite lignée du Centre dramatique de l'Est, et c’est sous l’impulsion d’André Malraux qu’il sera inauguré en 1968, alors que le ministre de la culture poursuit une politique de décentralisation culturelle, pour rendre accessible la culture à tous.

"Faire connaître Racine, Tchekhov, Molière"

Depuis la fin des années 1950, et la création du ministère des Affaires culturelles en 1959, le gouvernement veut affirmer une politique de démocratisation culturelle, dans un esprit de "mission civilisatrice", pour étendre la culture, socialement et géographiquement. Le Théâtre national de Strasbourg cristallise alors les espérances du gouvernement, qui veut voir rayonner l’art dramatique à travers la France entière. À l’époque, c’est le metteur en scène Hubert Gignoux qui prend la direction du TNS de 1957 à 1971. Il prône la vulgarisation du théâtre et veut faire jouer les grands classiques en province. Dans l’émission À voix nue du 21 septembre 1992, le metteur en scène justifiait ainsi la programmation du TNS dans les années 1960 :

Ce qui a motivé fondamentalement la décentralisation à son origine, c’est la nécessité de mettre la province au courant de ce qu’avait fait le cartel, c’est-à-dire Louis Jouvet. Cette mise au courant était indispensable, car dans les provinces on ne les connaissait pas. Et nous avons joué les mêmes choses qu’eux, les mêmes auteurs qu’eux, Tchekhov, Pirandello, Molière, Strindberg. C’est ce qu’on nous a demandé et c’est ce qu’on a donné.

• Crédits : STAFF / AFP - AFP

Une institution parfois méprisée par les élites

Les différents directeurs successifs du TNS ont longtemps évoqué le manque de considération de la part de Paris, déplorant notamment le manque de moyens attribués aux théâtres nationaux. Dans l'émission Les Après-midi de France Culture, diffusée le 3 mars 1980, le metteur en scène Jean-Pierre Vincent, directeur du Théâtre national de Strasbourg de 1975 à 1983, revient sur le manque de considération vis-à-vis du théâtre public, qui dépend entièrement d'une structure centralisée et du financement de l'État :

Il faut quasiment payer pour aller jouer à Paris. Depuis cinq ans, nous n’avons monté que deux spectacles à Paris. Une partie des difficultés du Théâtre national de Strasbourg, c’est que nous ne sommes pas allés montrer nos jolis minois là où habite le prince, le ministère de la Culture. Plus de la moitié des forces de décision se trouvant à Paris, il est clair que beaucoup de gens nous ignorent. Il y a des critiques qui ne sortent jamais de Paris. Mais nous survivons quand même.

• Crédits : Fredercik Florin - AFP

Transmettre le goût du théâtre

La logique de transmission, inhérente à l’identité du TNS, se poursuit avec la création de l'École supérieure d’art dramatique en 1954, qui forme à divers métiers de l'art théâtral : comédiens, metteurs en scène, scénographes-créateurs de costumes, régisseurs et dramaturges. Le dramaturge Bernard-Marie Koltès y suit d’ailleurs une formation en section régie, après avoir été repéré par Hubert Gignoux. Toujours dans l’émission À Voix nue de septembre 1992, l’ancien directeur du TNS confiait d’ailleurs à son sujet :

Il était très jeune mais ses gribouillages étaient déjà beaux. […] La décentralisation a mis longtemps à enfanter des auteurs nés de son parcours, mais elle y est parvenue.

Les différentes directions qui se succèdent privilégient l’accès aux jeunes, même si ces derniers appartiennent souvent à la même classe sociale. C’est ce qu’avoue l’ancien sous-directeur du TNS, Jacques Blanc, dans l’émission Les Après-midi de France Culture, qui revenait sur la politique théâtrale en France. Jacques Blanc confesse ainsi que la démocratisation culturelle est un semi-échec :

Notre public est jeune. La moyenne d’âge doit se situer autour de 25 ans. C’est un public composé d’universitaires, d’étudiants, de petits employés, de militants syndicaux politiques. Ce n’est pas un public de haut revenu. Mais j’hésite à employer le terme "populaire", parce que la classe ouvrière ne fait pas partie du public de théâtre et c’est un problème qui nous dépasse. En attendant, les salles sont pleines et les abonnements ont très bien marché. Nous avons acquis un capital de conscience par rapport à Strasbourg.

• Crédits : Fredercik Florin - AFP

Le 20 octobre dernier, à l'occasion de la journée anniversaire du TNS, le nouveau ministre de la culture Franck Riester, s'est rendu à Strasbourg pour une visite de l'institution. Il a notamment assisté à l'inauguration de deux nouvelles salles, dont l'une s'est vue attribuée le nom de Jeanne Laurent, en hommage à son travail pionnier dans la politique de décentralisation théâtrale. Le nouveau ministère de la culture a profité de cette première sortie officielle en province, pour affirmer son soutien au théâtre public :

La décentralisation de la culture, l’accès à la culture, l’éducation artistique et culturelle, la diversification des publics et la transmission seront prioritaires.

Directeur du Théâtre national de Strasbourg depuis 2014, le metteur en scène Stanislas Nordey poursuit cette logique de démocratisation culturelle. Pour célébrer les 50 ans de l'institution, ce dernier a lancé au mois d'octobre, le projet TNS 2068, pour élaborer une réflexion sur l'avenir des lieux. Chacun est invité à exprimer ses attentes concernant l'institution strasbourgeoise. Une interaction participative qui semble perpétuer cette logique de démocratisation culturelle, pour faire perdurer le TNS de demain.