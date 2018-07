Thyeste : cauchemar en cuisine dans la Cour d'honneur

On dira ce qu’on voudra : que Thomas Jolly en fait trop, qu’il inonde son spectacle de musiques, qu’il le sature d’effets spéciaux, en fait un concert rock et transforme la scène en plateau de tournage de films de science fiction. Tout cela est vrai et c’est tant mieux. Car c’est grâce à tout cela que nous parvient la pièce de Sénèque et ce qu’elle a à dire laisse (c’est un euphémisme) bouche bée. Cette tragédie, c’est l’histoire de deux frères, Thyeste et Atrée qui se disputent le trône d’Argos et se le disputent au point que le second assassine les fils du premier, les découpe en morceaux, les cuisine et les offre en repas à son frère qui ne se doute de rien. Dans cette pièce terrifiante, ce n’est pas juste la fraternité qui est démantelée, c’est l’espoir d’un futur qui s’effondre sur lui-même. Qui sont ces hommes capables de sacrifier leurs enfants à l’aune de la vengeance ? Il n’y a pas à porter les yeux bien loin pour voir aujourd’hui où git une jeunesse tombée sous les coups des adultes. Aussi Thomas Jolly, metteur en scène de cette barbarie, n’a pas eu besoin de changer une virgule aux phrases de Sénèque. Il en respecte la puissance classique et la profération a lieu dans les règles de l’art. Jean Vilar n’aurait pas à rougir.

Lasers, métal, rap et science-fiction

Par contre, l’artiste, qui n’a pas quarante ans, fait souffler dans la Cour d’Honneur du Palais des papes le vent du renouvellement. Oui, on peut mettre en scène le théâtre à coups de lumières découpées au laser, d’acteurs revêtus d’habits de métal, de monologue rappé face public, de références multipliées aux films d’anticipation. Oui, on peut draper le théâtre antique de références esthétiques nées au 20ème siècle et le propulser, ainsi, vers le 21ème. Il en sort étoffé, vivant, convulsif, hystérique, jouissif, attractif, ce qui fait de lui, pour conclure, un théâtre populaire. Et ça c’est tout sauf un défaut.