Un texte à partager : André Marcon interprète Thomas Bernhard

Dans cette tragicomédie signée Thomas Bernhard, André Marcon interprète Bruscon, auteur, comédien et metteur en scène misanthrope, parti avec sa troupe familiale dans un village d'Autriche, pour jouer une pièce dont il est l'auteur. Sur la scène du théâtre Déjazet, le comédien fulmine contre les siens et interroge l'existence même du théâtre. Extrait.

"Une tragédienne féminine a vraiment depuis toujours été une absurdité, si nous songeons qu'une tragédie n'est déjà rien d'autre qu'une extravagance.

Si nous sommes honnêtes, le théâtre en soi est une absurdité, mais si nous sommes honnêtes, nous ne pouvons pas faire de théâtre ni ne pouvons, si nous sommes honnêtes écrire de pièces de théâtre, ni jouer de pièces de théâtre. Si nous sommes honnêtes, nous ne pouvons absolument plus rien faire à part nous tuer. Mais comme nous ne nous tuerons pas, parce que nous ne voulons pas nous tuer, du moins pas jusqu'à aujourd'hui, et pas jusqu'à maintenant. Comme donc nous ne nous sommes pas tués jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à maintenant, nous nous essayons encore et toujours au théâtre, nous écrivons pour le théâtre et jouons du théâtre et même si tout cela est ce qu'il y a de plus absurde, et de plus mensonger, le théâtre est mensonge, les interprètes sont mensonges, et les spectateurs aussi sont mensonges, et le tout rassemblé est une absurdité unique. Sans même parler du fait qu'il s'agit d'une perversité qui a déjà des milliers d'années.

Le théâtre est une perversité plusieurs fois millénaire dont l'humanité raffole, et elle en raffole si fort, parce qu’elle raffole si fort de son mensonge. Et nulle part ailleurs dans cette humanité le mensonge est plus grand et plus fascinant qu'au théâtre."