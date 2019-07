Une héroïne, c'est quoi ? Pour Monfort, Steiner, Wonder Woman...

Qu'est-ce qu'une héroïne, au fond ? Dramaturges, comédiens, auteurs illustres du passé ou croisés dans les rues d'Avignon lors du festival donnent leur réponse.

Silvia Monfort, 1978 : "Des héroïnes au sens le plus noble du mot."

François Gremaud, 2019 : "Wonder Moman est complètement reliée aux histoires d'Antiope, donc de Thésée, donc c'est une lointaine cousine de Phèdre."

Laurent Terzieff, 1998 : "Phèdre, en tant que personnage, en tant qu'entité, ce n'est pas une chose, c'est mille."

François Gremaud, 2019 : "Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez joyeux de voir qu'on a ce besoin, toutes et tous de se reconnaître dans des histoires, dans des fables, dans des figures, dans des héros et dans des héroïnes."

Christiane Jatahy, 2019 : "L'Histoire a été écrite pour les hommes, donc c'est normal qu'il y ait plus de héros que d'héroïnes."

Maëlle Poésy, 2019 : "Ce qui est beau en ce moment, c'est d'essayer de mettre sur des plateaux des figures de femmes qui ressembleraient peut-être plus aux femmes, aux vraies femmes."

Silvia Monfort, 1978 : "Tous les grands poètes du XXe siècle ont des héroïnes comme personnages féminins. Regardez le théâtre de Claudel, d'Audiberti, de Lorca. Toutes les femmes s'y présentent comme des héroïnes contre la répression ou dans l'amour… Mais je ne pense pas du tout que les poètes aient jamais donné aux femmes un rôle d'objet."

Olivier Py, 2019 : "Dans les contes de Grimm que j'adapte, c'est une héroïne qui est proprement héroïque. C'est très souvent le cas dans les contes de Grimm. La jeune fille est souvent beaucoup plus héroïque. Elle a beaucoup plus de force spirituelle que le jeune homme écrasé par son narcissisme ou son ego. En général, j'ai tendance à croire que les femmes sont plus héroïques que les hommes."

Jean Gillibert, 1981: "Je défendrai, en tant qu'avocat et non seulement metteur en scène, Médée infanticide. Parce que jusqu'ici, on autorise à ce que les pères de famille sacrifient des enfants. Or je pense que les femmes ont aussi le droit de tuer leurs enfants."

Daniel Jeanneteau, 2019 : "Les hommes violents, machistes, ont produit beaucoup d'héroïnes discrètes. Jocaste est une femme reine, souveraine, et soumise. Néanmoins, elle forme une pensée indépendante, une intelligence, une profondeur de vue politique. C'est une des caractéristiques du théâtre d'Euripide que de donner aux femmes un vrai regard intelligent et profond sur le monde, émancipé, malgré tout. Oui, c'est une héroïne, une héroïne de la pensée. Les héroïnes de la pensée, il y en a beaucoup, je pense."

George Steiner, 1987 : "Il y a des Antigone japonaises, chinoises. Il y a des Antigone qui nous viennent de Turquie. En ce moment, c'est une situation très grave, politique. Quelque chose dans cette jeune femme est à la fois la femme totalement héroïque. Pour elle, on ne peut pas vivre pour vivre. Il y a quelque chose d'autre, cette altérité, cette valeur, ce poids immense, qui dit finalement non à la saleté, à la saleté humaine, à l'impureté."

Marie Bell, 1962 : "Bérénice au fond est une femme très très forte. Mais elle ne le montre jamais parce qu'elle est bien trop intelligente. Agrippine est un personnage cérébral. Tandis que Phèdre, elle a tout. Elle est peut-être plus humaine. Elle a un cœur extraordinaire."

Blandine Savetier, 2019 : "La jeune Nausicaa, qui est la fille du roi Alcinoos, pour moi, c'est une héroïne. Elle dépasse ses peurs. C'est ça aussi, être un héros. Mais on pourrait dire être un vrai Homme, être un Homme, c'est prendre des risques. Je pense qu'être vivant, c'est prendre des risques."

Macha Makeïeff, 2019 : "Alice, oui, ça peut être une héroïne si c'est aussi Lewis [Carroll] l'héroïne. C'est aussi celui ou celle qui raconte l'histoire."

Anne Brochet, 2019 : "Mes premiers héros ont été des anges. Asexués. C'était des anges."