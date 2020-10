Une Semaine d’art en Avignon - Programmation spéciale sur France Culture du 23 au 26 octobre

Depuis le début de la crise sanitaire et ses conséquences sur le monde de la culture, la chaîne ne cesse de renforcer son engagement pour le spectacle vivant.

A l’occasion d’Une Semaine d’Art en Avignon, Maylis Besserie recevra Kaori Ito pour un grand entretien dans Affaires Culturelles, Théâtre & Cie retracera l’histoire du Festival d’Avignon, Olivia Gesbert accueillera dans la Grande table Jean Bellorini, directeur du TNP Villeurbanne, l’auteur et dramaturge, Valère Novarina, et Olivier Py, directeur du festival d’Avignon.

Programme

VENDREDI 23 OCTOBRE

19H-20H Affaires culturelles de Maylis Besserie

Macha Makeïeff, auteure, metteuse en scène et directrice du Théâtre de la Criée.

DIMANCHE 25 OCTOBRE

20H-22H Théâtre et CieLe feuilleton d’Avignon (1947 - 2007) par Bruno Tackels et Jacques Taroni

Extraits choisis du feuilleton en vingt épisodes, retraçant à travers des archives, des textes, des entretiens, toute l’histoire du Festival d’Avignon depuis sa création. Avec un focus particulier sur «la semaine d’art» en 1947.

LUNDI 26 OCTOBRE

12H-13H30 La Grande table d’Olivia Gesbert

1ère partie CULTURE

Lever de rideau : «Le Jeu des Ombres» avec son metteur en scène, Jean Bellorini et son auteur et dramaturge, Valère Novarina 2ème partie IDEES

Existe-t-il encore un théatre populaire ?

Avec Jean Bellorini, directeur du TNP Villeurbanne et Olivier Py, directeur du Festival d’Avignon

Et aussi :

LUNDI 26 AU VENDREDI 30 OCTOBRE

20H00-20H30 A Voix nue / Coordination Sandrine Treiner

Marie-José Malis, metteuse en scène et directrice du Théâtre de la Commune d’Aubervilliers

Entretien à deux voix en cinq volets, pour écouter ses confessions sur son parcours et ses expériences, de son enfance perpignanaise à sa reconduction en tant que directrice du Théâtre de la Commune d’Aubervilliers en passant par son aventure New-Yorkaise …

France Culture et le Théâtre

Entre collaboration avec les troupes de théâtre, détection de nouveaux talents et convention avec la Comédie-Française, France Culture poursuit sa politique de soutien à la création sous toutes ses formes et contribue à la transmission de la culture patrimoniale à travers des cycles dédiés à de grands auteurs classiques ou contemporains. L’offre de fictions théâtrales enregistrée cette nouvelle saison viendra compléter celle du catalogue de France Culture, composée de créations, de commandes et de reprises de pièces patrimoniales.

Quelques chiffres

En 2019, France Culture a fait 63 acquisitions d’œuvres dramatiques inédites.

Plus de trente créations ou de reprises de spectacles ont été diffusés entre septembre 2019 et décembre 2020.

Le confinement et Un Rêve d’Avignon ont été l’occasion de rediffusions exceptionnelles d’environ trente œuvres théâtrales représentant quelque soixante heures sur l’antenne de France Culture.

Sur franceculture.fr

Réécoutez et podcastez “Un Rêve d’Avignon”, les lectures, créations, masterclasses et rediffusions proposées par France Culture en juillet 2020