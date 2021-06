Chris Ware enfin Grand prix d'Angoulême : l'hommage de 12 dessinateurs au maître américain

L’Américain Chris Ware est lauréat du Grand prix Angoulême. Enfin, la suprême récompense française qui couronne l’ensemble de l’œuvre d’un.e auteur.e de bande dessinées ! Tant mieux, enfin et ouf !

Chronique d’un sacre longtemps espéré

En 2018, tout le monde était tellement persuadé que l’auteur de Jimmy Corrigan allait avoir le Grand Prix d’Angoulême que ne n’avions même pas attendu l’ouverture du Festival pour demander à quelques dessinateurs, tous fans de Chris Ware bien sûr, un dessin en forme d’hommage à leur illustre confrère américain. Finalement, c’est son compatriote Richard Corben qui a obtenu le Grand prix cette année-là. Que faire des dessins en hommage à Chris Ware ? Les garder pour l’année d’après, et avec optimisme, solliciter d’autres dessinateurs en attendant le grand jour…

En 2019, Chris Ware est effectivement une fois de plus parmi les trois auteurs finalistes du premier tour. Toujours en compagnie du Français Emmanuel Guibert, comme l’année précédente. Le Grand prix revient au final à la mangaka Rumiko Takahashi - et à ses millions de lecteurs. Re "que faire des dessins inédits" ? Armé d’une fois inébranlable on s’est dit "A l’année prochaine dans la Jérusalem du 9e art, et inch'Allah, le Chris sera sacré comme il se doit..."

Edition 2020. Chris Ware, Catherine Meurisse, et Emmanuel Guibert sont en finale. Allez, on ressort les dessins, on peaufine la biographie de Chris Ware déjà maintes fois retouchée, on y croit … Caramba, encore caramba ! C’est Emmanuel Guibert qui reçoit le Grand prix.

Chris Ware par ses pairs

Culte depuis des années, archi-primé partout où il est lu, Chris Ware a fait l’objet de plusieurs lectures et analyses de son œuvre. Mais puisque le Grand prix est décerné par les auteurs de bande-dessinée, laissons les dessinateurs admirateurs du lauréat 2021, raconter à leur manière, avec leurs dessins et leurs mots, Chris Ware son œuvre, son univers.

Des Pays-Bas. L’illustre illustrateur et théoricien de la BD, Joost Swarte, a été le premier à accepter l’idée d’un hommage en dessins : "Chris Ware est un tournant important dans l’histoire de la bande dessinée" résume-t-il, très enthousiaste à l’idée de rendre hommage en dessin à l’auteur américain.

• Crédits : Joost Swarte

De Finlande, le dessinateur Ville Ranta rappelle que "Chris Ware a découvert de nouvelles possibilités dans le 9e art et tout le monde en profite, les lecteurs comme les auteur-e-s de bande dessinée".

• Crédits : Ville Ranta

D’Algérie, l’illustratrice et autrice de bandes dessinées, Rym Mokhtari, aujourd’hui professeure à l’Ecole des Beaux-Arts d’Alger, résume l’affaire Chris Ware à sa manière, très personnelle. "Un journaliste m'a un jour demandé quelles étaient les BD que je ne prêterai jamais. Il aurait pourtant dû savoir que je ne prête pas mes BD. Ou alors il faut vraiment que j'apprécie la personne. Mais il y en a quelques-unes pour lesquelles il n'y a pas d'exception à la règle : l'énorme recueil Little Nemo de 1905 à 1910 chez Horay, la collection Krazy Kat de Fantagraphic, et le boitier contenant Building Stories. Vous remarquez un lien? La collection Krazy Kat est maquettée par Chris Ware, et je pense que McCay est une inspiration plus qu'évidente chez lui. Le première fois que je suis tombée sur une de ses planches, ça m'a renversée. "Ce type est un génie !" Alors évidemment, quand j'ai dû choisir un sujet de mémoire pour mes études, j'ai travaillé sur lui. J'ai bouffé du Jimmy Corrigan matin, midi et soir pendant cinq ans. Après la soutenance, j'ai fait une dépression. Pour de vrai. Il y a là un signe, non ?"

• Crédits : Rym Mokhtari

De France, les dessinateurs Killoffer et Lucas Harari, issus de deux générations différentes, expriment leur attachement commun à l’œuvre de l’auteur américain.

• Crédits : Killofer

"Le plus fascinant chez Chris Ware, précise Lucas Harari, est qu’il réussit à faire le pont entre tradition et modernité, avec un dessin truffé de références, utilisant les codes classiques de la BD tout en trouvant constamment de nouvelles possibilités grammaticales. Le tout avec une exigence et une générosité extrêmes tant au niveau du style graphique que de l’écriture. Cela en fait à mes yeux l’un - si ce n’est le plus grand - cartooniste vivant".

• Crédits : Lucas Harrari

De France encore, Alfred parle du dessinateur de l’Illinois comme d'"un auteur labyrinthique dont chaque relecture enrichi l'histoire d'éclairages nouveaux..."

• Crédits : Alfred

Quant au jeune dessinateur Jérémie Moreau, il rend un hommage à sa folie : "Comme Merlin qui, par enchantement, range tous les objets de sa maison dans une toute petite valise, Chris Ware met en boîte, en bande dessinée, des vies entières sous forme de mode d'emploi, coupure de journal ou notice de packaging. Il a pour moi cette curieuse contradiction d'avoir su, d'un côté, comprendre et synthétiser la totalité de la culture graphique américaine - de Mickey au Pop Art en passant par l'Underground américain et le comics - et de l'autre, d'incarner une des formes les plus évoluées d'art brut, cet art des fous, par lequel l'artiste brut est traversé, presque malgré lui, sans nourriture extérieure. Un type parfaitement sain ne sera jamais aussi génial qu'un type un peu fou."

• Crédits : Jérémie Moreau

Des Etats-Unis, de Portland plus exactement, Joe Sacco nous fait parvenir le message suivant : "Chris Ware deserves any accolade he gets. In my opinion, he is the most significant cartoonist working today. He has completely reshaped the medium and has squeezed comics of more possibilities than anyone I know". L’auteur vivant le plus important d’aujourd’hui, le dessinateur qui a révolutionné les codes du médium comme personne d’autre, mérite "tous les prix qu’il a reçus" précise Joe Sacco. Manière de rappeler qu’avant ce Grand prix d’Angoulême, les étagères de Chris Ware étaient déjà très encombrées de prix (22 fois primé par les Eisner, par exemple).

PARTOUT dans le monde, Chris Ware compte des fans et des inconditionnels. Et la palette des dessinateurs fans de l'Américain est large. Même si on a cru remarquer qu’il y avait beaucoup plus de garçons que de filles dans les files d’attente des dédicaces de Chris Ware. Cela ne veut pas dire qu’il est aimé par tout le monde ni par toute la profession. On ne citera pas les auteurs de bande-dessinées qui disent ne rien comprendre à ses œuvres, ni encore moins au succès qu’elles suscitent. Trop "auteuriste" pour certains. A cet effet, que pense l’auteur de BD et expérimentateur du dessin Jochen Gerner, du Grand prix Angoulême 2021 ? En guise de réponse, un dessin que seuls les initiés sauront apprécier...

• Crédits : Jochen Gerner

Bonne remarque de l’auteur québécois de Montpellier, Guy Delisle : "Ça nous fera une jolie exposition à Angoulême l’année prochaine, avec Chris Ware comme président".

• Crédits : Guy Delisle

Enfin, le plus drôle pour la fin, l’hommage d’Emmanuel Guibert, Grand prix 2020 à Chris Ware, Grand prix 2021. Ni discours, ni dessin mais une "étonnante intuition" (en quatrains) de Nostradamus, dans une des Centuries de ses Prophéties :