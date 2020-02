Claire Bretécher se raconte, de l'enfance bourgeoise au Nouvel Obs, des "Frustrés" à "Agrippine"

Dans ce long entretien en cinq volets d'une demi-heure mené par la journaliste Claude-Catherine Kiejman, Claire Bretécher revient sur son parcours, depuis son enfance nantaise jusqu'à son regard sur les adolescents de son époque, qu'elle s'est tant plu à caricaturer.

Premier entretien : des premières BD d'enfance, à sa collaboration avec Pilote

Claire Bretécher y évoque son enfance à Nantes dans une famille bourgeoise moyenne et catholique, et son éducation dans un institut religieux ; puis ses premières BD, dessinées à 9 ans, ainsi que son arrivée à Paris pour y enseigner le dessin, ses influences et celle de la culture belge dans ces années-là, dans la bande dessinée. Elle évoque ses lectures d'enfance, ses tentatives d'écriture de romans d'aventure, ses aspirations à devenir un homme aventurier... mais également son rapport à l'âge. Elle nous ouvre les pages de son livre de peintures "Portraits", même si elle ne se définit pas comme peintre. Claire Bretécher évoque les journaux de BD qui l'ont façonnée (Tintin, Spirou, Pilote), ses débuts avec des dessins d'humour à la pige dans plusieurs rédactions, ses tentatives de faire de l'illustration ou des dessins de mode, la nécessité de gagner sa vie, son travail régulier pour Bayard Presse... La dessinatrice ne cache pas son aversion pour l'actualité politique, et se remémore sa première BD de six pages dans Spirou "Les navets dans le cosmos", puis Les Gnangnan, et enfin son arrivée à Pilote en 1969 avant son départ pour Le Nouvel observateur en 1973.

Deuxième entretien : de ses préoccupations de l'enfantement, à mai 1968

Claire Bretécher évoque ici Le Destin de Monique une bande dessinée sur les grossesses in vitro publiée en 1983, à une période où elle-même était préoccupée par l'enfantement. Pour l'inspiration, elle avoue que pour elle, l'idéal est d'être énervée par un phénomène de "mœurs" qui l'entoure. Elle revient sur son entrée dans le journal Le Nouvel observateur, nid "d'intellectuels de gauche" qu'elle caricature dans ses dessins.

La dessinatrice décrit les stratagèmes pour contourner la création de sa page hebdomadaire : elle créait dans l'urgence juste avant de rendre son dessin. Elle évoque l'alcool pour lutter contre l'angoisse. Elle est son propre éditeur par un concours de circonstance. Elle ne cherche pas à qualifier la bande dessinée de genre à part dans la littérature. Elle commence par la situation, puis le texte et le dessin se développent en même temps. La dessinatrice ne se considère pas comme une journaliste dans l'observation mais envisage son travail comme un pur produit de l'imagination. Elle évoque l'argent qu'elle a gagné avec ses livres et revient sur mai 68 : Les Frustrés, qu'elle a créés pour Le Nouvel observateur, sont "des bourges de gauche".

Troisième entretien : de la grande ville, aux dysfonctionnements écologiques

Claire Bretécher dit ici avoir besoin d'être au sein d'une grande ville, condition à sa stimulation. Elle évoque Montmartre, son quartier, qu'elle a connu dès 1967. Elle réfute le terme de peinture pour ses portraits, même si elle aime la peinture, et notamment Lucian Freud. Elle s'attarde sur les courants de peinture réalistes, narratifs et descriptifs qu'elle aime et ceux plus abstraits qu'elle n'aime pas. La dessinatrice peint des portraits de gens qui l'entourent. Elle évoque le retour à l'image réaliste comme un besoin de renouveau.

Il est aussi question ici de ses goûts musicaux, de ses choix de lectures, du zapping culturel dû à la saturation et aux sollicitations. Elle confie ne surtout pas vouloir de téléphone portable, pour éviter d'être tout le temps joignable. Claire Bretécher affirme ne pas souhaiter faire d'album sur les grands problèmes sociétaux ou écologiques de la fin du siècle.

Quatrième entretien : de "Sainte Thérèse d'Avila" au traitement des femmes dans le dessin

Claire Bretécher se confie sur son inspiration pour son personnage de l'album Sainte Thérèse d'Avila et les raisons qui l'ont poussée à écrire sur ce personnage mystique. Une initiative rare, car son travail ne s'inspire généralement pas de sujets réels.

Elle évoque le personnage de l'adolescente râleuse d'Agrippine, le choix de son prénom, et le fait qu'à l'adolescence, elle n'avait elle-même pas de modèle. Elle la décrit comme citadine, sans problème social objectif mais avec toutes les préoccupations adolescentes et les frustrations de cet âge...

Claire Bretécher avoue être plus intéressée par les femmes car elle ne comprend rien aux hommes. Elle évoque une sympathie a priori à l'égard des femmes, collectivité dont elle fait partie, même si elle dit avoir passé l'âge d'être féministe. La dessinatrice ne copie pas le langage des ados, elle en invente un. Elle évoque le traitement des femmes dans le dessin, soit poupée idiote soit mégère sans aucune autre voie possible, trouvant cette discrimination grossière et préférant... faire une synthèse entre les deux !

Cinquième entretien : de ce qui la fait rire, aux adolescentes de son temps

Claire Bretécher évoque le ridicule des personnages et des situations qu'elle crée, ainsi que ce qui la fait rire : la surprise, l'inattendu. Elle dit s'intéresser à la nouvelle génération de dessinateurs, même si elle trouve que leur graphisme est parfois soigné au détriment de l'histoire. Elle confie adorer Pétillon, mais ne pas trop regarder le dessin satirique politique. La dessinatrice fait parfois de la publicité, qu'elle conçoit comme un sujet imposé peu fatiguant par rapport à la création d'un album.

Pour elle, le plus important est de disposer d'un maximum d'expressions avec le minimum de moyens : elle évoque donc les techniques du dessin et la lisibilité, la couleur. Elle se revendique contre le dessin sur l'ordinateur car le moyen d'expression simple et spontané qu'est le trait est dévoyé par une abondance de technique. Elle a horreur des séances de signatures où le contact est trop contraint, et reste plutôt curieuse de "l'air du temps", de ce qui se passe dans la rue.

Son personnage d'Agrippine suit la mode, car elle aurait aimé faire du dessin de mode. Claire Bretécher évoque les adolescentes d'aujourd'hui, plus libres, moins pudiques. D'après elle, si le physique à la mode est la fille grande, mince, blonde, à "l'air un peu con", persiste quand même une recherche de singularité.

