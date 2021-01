Fauve d'Or du festival d’Angoulême : "L’Accident de chasse", mélange parfait de roman noir et de poésie

Chicago, 1959. Le petit Charlie a 11 ans quand sa mère meurt et qu’il doit retourner vivre avec son père qu’il ne connaît presque pas. Celui-ci habite une pièce unique à peine meublée, avec des livres et une machine à écrire. Il est aveugle. A son fils qui lui demande pourquoi, il raconte l’histoire d’une partie de chasse entre copains, à l’adolescence, qui aurait mal tourné.

L’expérience carcérale constitue le cœur du livre

Charlie grandit et arrive à l’âge des bêtises. Il a de mauvaises fréquentations. Quand il se fait arrêter pour cambriolage, son père décide de lui parler sérieusement et de lui dire la vérité : il n’y a pas eu d’accident de chasse. En réalité, il a lui-même été une petite frappe de la mafia et c’est lors d’un casse qu’il a perdu la vue, avant d’être envoyé pour quatre ans à la prison de Stateville.

Ce récit de l’expérience carcérale constitue le cœur du livre : aveugle, enfermé dans les neuf mètres carrés de se cellule, le jeune Matt va néanmoins trouver en prison la lumière et l’espérance. Elles lui viendront des livres, et d’un homme, qui lui apprend à lire le Braille. Et cet homme n’est pas n’importe qui : il s’agit de Nathan Leopold, condamné à perpétuité avec son ami Richard Loeb pour l’assassinat atroce et gratuit d’un enfant de quatorze ans – une affaire que les médias d’alors avaient qualifié de "crime du siècle". Avec Nathan, mais surtout avec Homère, Shakespeare, Yeats et surtout Dante, Matt va se sauver et devenir un autre homme. Il veut maintenant sauver son fils.

Une œuvre époustouflante inspirée d'une histoire vraie

Cette histoire est vraie. Quand le dessinateur Landis Blair l’a racontée au scénariste David L. Carlson, celui-ci a décidé d’en faire "quelque chose". L’un et l’autre n’avaient jamais fait de bande dessinée ; ils n’avaient jamais travaillé ensemble… Mais l’alchimie opère : de leur collaboration va naître cette œuvre époustouflante ! Mélange parfait de roman noir et de poésie, d’une grande force expressionniste et chargé de symboles et de trouvailles graphiques, "L’accident de chasse" est un véritable coup de maître.

En presque 500 pages pleines de noirceur et de lumière, au dessin fouillé, les auteurs nous immergent complètement dans ces histoires enchâssées qui abordent de grands thèmes universels : la relation père-fils, le mal, la puissance de la littérature, et la rédemption.

Le palmarès complet du festival d'Angoulême

Le jury, présidé cette année par Benoît Peeters, a distingué des œuvres fortes et personnelles, autant par les thèmes abordés que par les traitements graphiques adoptés.

"Dragman" le super héros transsexuel de Steven Appleby (là encore un premier roman graphique) reçoit le prix spécial du jury. D’autres œuvres récompensées abordent elles aussi, plus ou moins directement, des questions liées au genre et à la sexualité : "Peau d’homme", d’Hubert et Zanzim, "Tanz" de Maurane Mazars, ou "Anaïs Nin sur la mer des mensonges" de Léonie Bischoff.

A noter également, pour tous les curieux du 9eme art, l’attribution du Fauve Patrimoine à la magnifique édition des œuvres de Lynd Ward (1905 – 1985), qui fut, avec ses récits muets en gravures sur bois, un des grands précurseurs du roman graphique.