France Culture // Appel à candidature : Devenez juré du Prix BD des étudiants !

Étudiants et fans de BD, devenez jurés de la seconde édition du Prix BD des étudiants. Lisez 5 bandes dessinées d’auteurs émergents sélectionnées par France Culture, posez directement vos questions aux auteurs lors des rencontres virtuelles et votez en ligne pour élire votre lauréat !

Lundi 7 juin 2021

APPEL À CANDIDATURE

Devenez juré du Prix BD des étudiants !

Étudiants et fans de BD, devenez jurés de la seconde édition du Prix BD des étudiants. Lisez 5 bandes dessinées d’auteurs émergents sélectionnées par France Culture, posez directement vos questions aux auteurs lors des rencontres virtuelles et votez en ligne pour élire votre lauréat !



Le Prix BD des étudiants récompense une bande-dessinée d’auteur émergent (avec pas plus de 3 œuvres déjà publiées à son actif), parue cette année (entre mai 2020 et juin 2021) en langue française.

Merci aux éditeurs qui accordent leur confiance aux jurés en leur permettant d’accéder aux BDs en version numérique. Des bulles et des vignettes pour s’évader, des récits à partager, tout un imaginaire à explorer ensemble dès maintenant ! Dévorez, partagez, élisez !

En partenariat avec le Centre national du livre.

COMMENT PARTICIPER?

1 CANDIDATURE

Pour intégrer le jury de la première édition, il faut obligatoirement être scolarisé dans un établissement d’enseignement supérieur et envoyer avant le 19 juin 2021 minuit, une critique de la BD de votre choix, hors sélection, sous forme écrite (1500 signes) audio ou vidéo (1 mn ), en suivant ce lien : JE CANDIDATE

2 DÉROULÉ

Une fois sa candidature acceptée, le jury reçoit et lit les 5 bandes dessinées en version PDF, rencontre les auteurs lors des 5 rencontres virtuelles organisées en ligne (dates à venir), et vote sur une plateforme en ligne avant le 15 Juillet 2021 à minuit.

Proclamation du résultat : vendredi 16 juillet 2021.

LA SÉLECTION 2021

Les 5 BD en lice pour cette édition ont été choisies à France Culture par : Catherine Duthu, journaliste à la rédaction présentatrice des journaux de la matinale, Antoine Guillot, producteur de Plan large et chroniqueur à Mauvais genres, Victor Macé de Lépinay, producteur du Rayon BD, Tewfik Hakem, producteur du Réveil culturel et de Frédéric Michel, rédacteur en chef d’Avoir Alire.

EVEILS de Juliette Mancini (Atrabile)

Grandir. Se confronter aux autres, faire face aux premières déconvenues, au regard de l’autre, aux attentes du monde. Et puis faire des découvertes. Comprendre, se révéler à soi, aux autres. Se construire. A travers des bribes de sa vie et de son parcours, Juliette Mancini se raconte, elle, mais aussi le monde dans lequel elle a grandi.

L'ENTAILLE d'Antoine Maillard (Cornélius)

Le quotidien d’un groupe d’adolescents est chamboulé lorsque deux jeunes filles sont retrouvées un matin, sauvagement assassinées aux abords du lycée. Véritable hommage au cinéma de genre américain, "L’Entaille" nous plonge dans le quotidien d’une petite ville de bords de mer dont la tranquillité est soudainement rompue pars l’arrivée d’un tueur en série.

LA METEORITE DE HODGES de Fabien Roché (Delcourt)

Frappée chez elle par une météorite tombée du ciel, Ann Elisabeth Hodges vit sa vie transformée par la célébrité, elle qui était devenue la première humaine heurtée par un corps céleste. Au travers d'un jeu graphique époustouflant, Fabien Roché vous propose de découvrir cette histoire vraie sous différents angles : personnel, astronomique, historique, judiciaire, poétique et bien sûr... émouvant.

NE M'OUBLIE PAS d'Alix Garin (Le Lombard)

La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer. Face à son désespoir, elle prend la décision de l'enlever de la maison de retraite et de prendre la route en quête de l'hypothétique maison d'enfance de sa mamie. Une fuite, une quête, un égarement, l'occasion de se retrouver ? À moins que ce ne soit plutôt des adieux…

SOLSTICE de Lucas Scholtes (L'employé du moi)

Bien que relativement indifférents quant à leur réussite scolaire, Gus et François sont deux brillants lycéens. Dans quelques jours, ils doivent passer le bac et l’on ne peut pas dire que cela les préoccupe véritablement. Heureusement, la horde de « clochards possédés » qui déferle sur la ville tous les soirs devrait pimenter un peu cette dernière semaine de révision. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ?

Suivez l’actualité du Prix sur les réseaux sociaux : Facebook / Twitter / Instagram

La Bande dessinée sur France Culture

LE RAYON BD de Victor Macé de Lépinay

Les dimanches, 16h –16h30

Chaque semaine une demi-heure pour découvrir ou redécouvrir l’un des multiples visages et des multiples usages du 9ème art.

LE REVEIL CULTUREL par Tewfik Hakem

Du lundi au vendredi, 6h05 - 6h25

L'actualité de la BD sur France Culture, c'est chaque vendredi dans Le Réveil culturel. Tewfik Hakem reçoit dessinateurs, scénaristes, éditeurs... du 9ème art.

MAUVAIS GENRES par François Angelier

Les samedis, 22h-23h

Savourez une heure de polars, mangas, comics, et autres littératures érotique et fantastique, grâce à la nouvelle formule de Mauvais genres.

Le Centre national du livre

Créé en 1946, le Centre national du livre (CNL) est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Il a pour missions de favoriser la création, l’édition, la promotion et la diffusion de livres de qualité à travers des actions de soutien aux divers acteurs de la chaîne du livre (auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires, bibliothèques et organisateurs de manifestations littéraires). Il attribue ainsi des subventions et des prêts après avis de commissions spécialisées. Les interventions du CNL répondent à un triple objectif culturel, éducatif et économique. À ce titre, le CNL soutient la bande dessinée en France. En 2020, le CNL a versé plus de 2 millions d’euros aux différents professionnels de la bande dessinée. Engagé pour favoriser la rencontre de tous avec les livres et la lecture, le CNL a pour ambition de redonner le plaisir de lire. À ce titre, il organise chaque année pour le ministère de la Culture Partir en Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse dont la 7e édition se tiendra du 30 juin au 25 juillet 2021.

Contacts presse France Culture

Nicolas Pré

nicolas.pre@radiofrance.com

06 61 99 50 11

Elodie Vazeix

elodie.vazeix@radiofrance.com

06 16 17 94 38

Adrien Landivier

Responsable Développement des publics, coordinateur du Prix BD

adrien.landivier@radiofrance.com

06 67 21 39 34



Olivier Couderc / Responsable des relations presse CnL

olivier.couderc@centrenationaldulivre.fr

06 98 83 14 59