Prochainement sur France Culture, le nouveau podcast original de Tintin : Les bijoux de la Castafiore (Printemps 2020) avec la Comédie-Française et l'Orchestre national de France.

EN ATTENDANT, France Culture vous propose de retrouver l'adaptation audio de trois albums : Le Lotus bleu, Les 7 Boules de cristal et le Temple du soleil sur franceculture.fr

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Les Aventures de Tintin : le Temple du soleil (1/5) : Les pièges du Pachacamac 24 min SÉRIE Les Aventures de Tintin : le Temple du soleil 5 épisodes

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Les Aventures de Tintin : les 7 boules de cristal (1/5) : Soirée mouvementée au Music Hall Palace 24 min SÉRIE Les Aventures de Tintin : les 7 boules de cristal 5 épisodes

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Les Aventures de Tintin : le Lotus bleu (1/5) : Tintin chez le Maharadjah de Rawhajpoutalah 24 min SÉRIE Les Aventures de Tintin : le Lotus bleu 5 épisodes

France Culture partenaire de la nouvelle revue "Tintin, c’est l’aventure"

Retrouvez l’univers du célèbre reporter Tintin et découvrez l'aventure du XXIe siècle en reportages et en images avec Tintin, les Editions Moulinsart et GEO : DIRECTION LES SOMMETS, EN QUÊTE DE LIBERTÉ !

• Crédits : GEO - Hergé-Moulinsart 2019-2020

La montagne, terre d’aventure, d’expédition et de sensations, mais aussi de repos, de sérénité et d’introspection. Si Hergé l’appréciait pour son calme et sa grandeur, c’est en altitude qu’il fait vivre à Tintin ses plus grandes aventures au nom de l’amitié. L’album Tintin au Tibet n’est-il pas le plus personnel du grand maître de la bande dessinée ?

C’est à la montagne et à cette étrange fascination pour les cimes que nous consacrons ce troisième numéro de Tintin c’est l’aventure. Car elle est emblématique de la démarche spirituelle de l’aventurier : on trouve en haute montagne, hors du tumulte de la vie citadine, un territoire propice au dépassement de soi, à l’éblouissement, à l’évasion, mais aussi à l’introspection, à l’humilité, à l’inspiration. Un territoire d’une dimension spirituelle supérieure…

Extrait de l'édito

En kiosque, en librairie dès le 27 novembre 2019 et sur le site PrismaShop