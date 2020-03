PRESSE // Hommage à Albert Uderzo, le dessinateur d’Astérix

En hommage à Albert Uderzo, dessinateur de la célèbre Bande dessinée Astérix parti dans la nuit du lundi 23 mars, France Culture rediffuse ce soir de 19H à 20H à l’antenne “Astérix, La Zizanie” et à écouter également sur franceculture.fr.

Cette bande dessinée, devenue un"lieu de mémoire" de l'identité française, s'ingénie à parodier le mythe de "nos ancêtres les Gaulois", depuis six décennies et pas moins de 38 aventures.

Pour la première fois, à l'occasion des 60 ans d'Asterix, France Culture crée un spectacle radiophonique en public à partir d'une bande dessinée, et pas n'importe laquelle !

Un enregistrement qui sera haut en couleurs, rassemblant une vingtaine de comédiens, des bruiteurs et des musiciens sur le plateau du Studio 104 et mettant sur scène et en voix les fameux personnages si populaires du petit village gaulois à l'esprit toujours rebelle. Le bruitage dans cette affaire aura la part belle, car tout l'enjeu d'une telle adaptation radiophonique est de traduire en sons et en voix des images et des textes. Un très beau pari à relever et une innovation pour France Culture, qui s'aventure toujours plus loin sur le terrain du spectacle radiophonique et d'une offre de fiction exigeante mais accessible et partageable par toutes et tous, et pour toutes les générations.

Une manière originale de célébrer l'anniversaire d'Asterix le Gaulois.

Blandine Masson, conseillère des programmes pour la Fiction de France Culture

La Zizanie, aux éditions Albert René/Goscinny, est le 15e album de la série de bande dessinée Astérix le Gaulois de René Goscinny (scénario) et Albert Uderzo (dessin) paru en 1970.

Dans les couloirs du Sénat, à Rome, on commence à gloser sur l’impuissance de l’Empereur face aux Irréductibles Gaulois. César doit rapidement soumettre ces odieux dissidents qui le narguent. Il envoie alors au Village Tullius Detritus, immonde personnage qui sème la zizanie partout où il passe. Sa mission : briser la belle union des rebelles gaulois, semer la discorde dans leurs rangs.

Bientôt, tout le village est sens dessus dessous et la rumeur court qu’Astérix aurait vendu le secret de la potion magique aux romains ! Les Gaulois s’entredéchirent, les poissons d’Ordralfabétix volent dans tous les sens, la « guerre psychologique » fait rage. Est-ce la fin du Village ?

DISTRIBUTION

La Zizanie ! d’après l’album de René Goscinny et Albert Uderzo

Adaptation et réalisation Cédric Aussir

Création musicale Thomas Dalle accompagné de Daniel Beaussier

Bruitages Bertrand Amiel et Elodie Fiat

Rufus Le narrateur

Laurent Stocker de la Comédie-Française Astérix

Guillaume Briat Obélix

Claude Aufaure Panoramix

Christophe Brault Abraracourcix / César

Claire Dumas Bonemine

Nicolas Vaude Détritus

Alexis Rangheard Caius Aérobus

Dominique Bettenfeld Cétautomatix

Florent Oullié Ordralfabétix

Amélie Jalliet Iélosubmarine

Georges Ser Agecanonix

Hortense Monsaingeon femme Cétautomatix

Alexandre Ruby Brutus, Légionnaire

Grégory Quidel Savancosinus, Romain

Lionel Bécimol Capitaine pirate, Légionnaire

Laurent Claret Ami César, Centurion

Léo Reynaud Victoiralapirus, Romain

Philippe Bertin Capitaine romain, Assurancetourix

Et Julie Pilod femme Agecanonix

Conseillère des programmes pour la fiction de France Culture Blandine Masson

Conseillère littéraire Caroline Ouazana

Enregistré en public au Studio 104 de la Maison de la Radio le 23 novembre à 17h et 20h30

1ère diffusion sur France Culture le dimanche 22 décembre

NOTE D’INTENTION DU REALISATEUR

Quelle réjouissance de pouvoir se plonger dans l’univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo et de faire entendre dans un spectacle radiophonique les ravages et les déboires de la fameuse « guerre psychologique » menée par les troupes romaines sous la férule de l’ignoble Détritus, au cœur du petit village des irréductibles Gaulois ! Toutes les qualités scénaristiques et humoristiques de cet album mythique seront déployées sur la scène du studio 104, à commencer par les savoureux dialogues de Goscinny que les comédiens, à grand renfort de sons et de bruitages mais aussi d’une musique originale - le tout interprété en live - porteront haut et fort au gré des nombreuses bagarres et discordes qui jalonnent cette folle aventure, pour entonner avec ardeur et fraicheur cette mémorable Zizanie !

Cédric Aussir

BIOGRAPHIES

Astérix

Petit guerrier à l'esprit malin, à l'intelligence vive, toutes les missions périlleuses lui sont confiées sans hésitation. Accompagné de son inséparable ami Obélix, Astérix triomphe de toutes les épreuves au cours de nombreux périples menés à travers le monde. Astérix tire sa force surhumaine de la potion magique du druide Panoramix.

Obélix

Obélix est l'inséparable ami d'Astérix. Tombé dans la marmite de potion magique quand il était petit, Obélix est livreur de menhirs de son état, grand amateur de sangliers et de belles bagarres. Sensible au charme des jolies Gauloises Zaza et Falbala, toujours accompagné de son fidèle chien Idéfix, Obélix est célèbre pour sa collection de casques cabossés de légionnaires Romains !

Idéfix

Idéfix, seul chien écologiste connu, hurle de désespoir quand on abat un arbre. Courageux, il accompagne Obélix dans toutes ses confrontations avec les Romains, avec lesquels il n'hésite pas à faire preuve de mordant ! Soutien fidèle des Gaulois, il les tire de biens mauvais pas, en les délivrant de la Pyramide en Egypte et en découvrant l'huile de roche en Mésopotamie.

Cédric Aussir

Réalisateur de fictions depuis 2010 pour France Culture, Cédric Aussir a réalisé une centaine de fictions dont Le Père Goriot de Balzac, Sans moi de Marie Desplechin, ou encore les cinq concerts fictions en public, adaptés par Stéphane Michaka et composés par Didier Benetti avec l'Orchestre National de France. Il a obtenu le Prix Europa 2014 de la meilleure série pour le feuilleton politique écrit par François Pérache, 57, rue de Varenne