Jack Kirby, père de super-héros

70 ans plus tard, ses héros font gagner des milliards à l'industrie cinématographique. Jack Kirby, qui a révolutionné l'industrie du 9e art, est pourtant né dans la misère. Voici la vie du père de Captain America, Hulk et des X-Men.

"La révolution Marvel n'existe pas, selon Jean Depellley, scénariste et spécialiste des comics. C'est la révolution Jack Kirby."

Jack Kirby est le créateur de Captain America, Hulk, Thor ainsi que des Quatre Fantastiques, des X-Men et des Avengers.

C'est un génie du XXe siècle, c'est quelqu'un qui a complètement changé la donne en matière de 9e art. Jean Depelley

"Les héros de Kirby parlent encore aujourd'hui à la jeunesse. Pourquoi ? Pour plein de raisons, ce sont des héros différents. Je dirais que le personnage de Hulk, c'est certainement une représentation de son propre trauma, de cet homme cassé en deux qui se transforme en monstre et qui essaye d'affronter le monstre."

"Concernant les X-Men, c'est une espèce de parabole sur ce qui se passait à l'époque aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à l'époque on avait les civils rights, c'est-à-dire qu'on avait les Noirs qui essayaient d'être acceptés en tant que communauté au sein des États-Unis. Qu'est-ce qu'on voit dans les X-Men ? Des mutants qui essayent d'être acceptés au milieu de la société normale. Donc c'est vraiment une très très bonne parabole de cette époque où on peut être attiré par le bon côté de la force, à savoir le professeur Xavier, alias Martin Luther King, ou le côté obscur, Malcom X ou Magnéto."

Kirby a rajouté l'atome, les mutations, l'ADN, il était très au fait de ce qui sortait d'un point de vue scientifique. Et il a su ancrer tout ça dans son époque. Jean Depelley

Ces super-héros génèrent aujourd'hui des milliards de dollars alors que Kirby a grandi dans la misère.

"Jack Kirby vient d'une famille extrêmement pauvre de Juifs autrichiens. Son père était tailleur dans une petite entreprise qui était dans le Lower East Side de New York. Il a vraiment eu une enfance misérable. Il faisait partie de gangs de gamins qui se bagarraient avec les gangs adverses des rues voisines."

"Tout cela s'est incarné dans ses bandes dessinées parce que c'est le premier et le seul à cette époque qui lorsqu'il dessine un coup, une bagarre, on a l'impression que les coups portent vraiment."

• Crédits : Radio France

À l'époque, chez DC Comics notamment, quand Superman sortait, on avait l'impression de voir des têtes qui parlaient."

Kirby prend quelques cours de dessins dans une école d’art reconnu mais ne peut continuer faute de moyens. Il exerce différents petits boulots pour aider ses parents avant d’être embauché pour ses talents de dessinateur en 1939, à 22 ans.

"Jack Kirby crée Captain America avec Joe Simon en 1939. C'est un personnage dont le but premier est d'affronter Adolf Hitler. Sachant qu'aux États-Unis, à l'époque, il y a un parti nazi américain et que l'opinion publique n'est pas du tout en faveur d'une intervention en Europe. Donc c'est vraiment une prise de position énergique et risquée."

Kirby est mobilisé en Europe pendant la Seconde guerre mondiale. Traumatisé, il se reconstruit par le travail.

Pour créer ses personnages il s'inspire des mythologies gréco-latines et juives mais aussi du quotidien.

Les plus grands héros de Jack Kirby ne sont pas forcément ceux qui ont le plus de super-pouvoirs. Jean Depelley

"Je pense notamment à un personnage de policier, Terrible Turpin, Turpin le terrible, dans New Gods, qui n’a aucun pouvoir, et qui va aller affronter des êtres omnipotents avec ses seuls poings."

Dans les années 60, il va former des dessinateurs à devenir scénaristes qui créeront ensuite des personnages comme Daredevil.

"70 ans après, 60 ans après, on répète un petit peu ad nauseam les mêmes histoires."

Il est très difficile aujourd’hui aux auteurs de sortir des canevas et de sortir des traces laissées par les pieds de géant de Jack Kirby. Jean Depelley