Jean-Marc Rochette, l'écologie en BD

Auteur de bande dessinée, dont le célèbre Transperceneige , peintre, sculpteur, écrivain et alpiniste, Jean-Marc Rochette a mis l’écologie au cœur de son art.

Tout le système humain est à revoir. C’est-à-dire qu’il faut être beaucoup plus doux avec la nature. Quand je vais à Paris et que je traverse la Beauce, je suis complètement effrayé, ce sont des endroits qui sont quasiment morts. Ça, on est assez proche de l’enfer pour moi.

Une carrière d'alpiniste brisée

En 1976, alors qu’il se destine à une carrière d’alpiniste, un grave accident de montagne l’en dissuade.

Jean-Marc Rochette est hospitalisé plusieurs mois et développe sa passion pour le dessin.

Deux ans plus tard, c’est en fréquentant le mouvement antinucléaire qu’il s’ouvre à l’écologie. Il dessine pour soutenir ce mouvement et explore davantage la BD. La nature restera la matière première de ses dessins.

• Crédits : Getty

Je ne suis pas un moderniste. Je suis un Amish débutant. J’aime l’autonomie, je suis un décroissant… Donc si je peux faire passer ces messages, je le fais.

Jean-Marc Rochette dessine pour des revues engagées comme Actuel ou L’Écho des savanes. Puis, au début des années 1980, il rejoint Jacques Lob dans l’aventure du Transperceneige, dystopie d'un cataclysme climatique où une poignée d'hommes et de femmes survivent dans un train condamné à rouler pour ne pas geler. Critique de la société capitaliste, alerte sur le danger écologique, c’est un ouvrage visionnaire sur les dangers du réchauffement climatique.

15 ans plus tard, il poursuit cet univers en composant d'autres tomes avec Benjamin Legrand.

Porté sur grand écran par Bong Joon-ho et adapté en série par Netflix, c'est une réussite internationale.

Un succès qui réjouit Jean-Marc Rochette pour qui "l'art n'a de sens que s'il est populaire". Même s’il constate qu’écrire sur une possible fin du monde ne nous en préserve pas forcément.

Il faut faire attention à ne pas trop crier : "Au loup ! Au loup!". Parce qu’à force de faire des trucs sur l’apocalypse plus personne n’y croit ou tout le monde s’y habitue. Plutôt que de crier on va tous mourir, j’aurais tendance à dire : "non on va vivre, mais on va vivre simplement".

• Crédits : Jacques Lob et Jean-Marc Rochette

Cohabiter avec l'animal

Une de ses dernières BD est le récit d'un duel entre un berger et un loup. Et comme son personnage de Gaspard dans Le Loup, Jean-Marc Rochette vit en montagne, de peu de choses, coupé du monde plusieurs mois chaque année à cause des risques d’avalanches.

Il se consacre à son art, alternant de longues périodes de peinture et de bandes dessinées. Ses seuls voisins sont des animaux sauvages : chamois, loups, renards...

Je sens bien qu’il y a une proximité entre eux et nous, on se regarde. Les échanges de regards ne sont pas à sens unique pour moi. La frontière entre l’animal et l’homme, pour moi, n’est pas si claire. On a des choses en commun.

• Crédits : Jean-Marc Rochette

La cohabitation entre l’homme et l’animal est pour l'artiste, une source de fascination.

40 ans après son accident de jeunesse, c’est en écrivant sa bande dessinée autobiographique Ailefroide qu’il renoue avec l’écriture et avec la haute montagne.