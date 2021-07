Le Prix France Culture BD des étudiants 2021 décerné à Alix Garin pour Ne m’oublie pas (Ed. Le Lombard)

Pour sa seconde édition, le Prix France Culture BD des étudiants récompense Alix Garin et sa BD Ne m’oublie pas (Éditions Le Lombard).

De mi-juin à mi-juillet, les 300 étudiants-jurés issus de toutes les filières universitaires, ont pu échanger en direct lors de rencontres virtuelles avec les auteurs des 5 BD en lice : Lucas Scholtes (Solstice, l’employé du moi), Alix Garin (Ne m’oublie pas, Lombard), Fabien Roché (La météorite de Hodges, Delcourt), Juliette Mancini (Eveils, Atrabile) et Antoine Maillard (L’entaille, Cornélius), avant de voter en ligne sur une plateforme dédiée.

France Culture remercie chaleureusement les éditeurs et les auteurs d’avoir permis aux jurés de lire en version numérique l’ensemble des BD en compétition.

Prix France Culture BD des étudiants 2021 : le lauréat

Alix Garin pour Ne m’oublie pas (Le Lombard)

La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer. Face à son désespoir, elle prend la décision de l'enlever de la maison de retraite et de prendre la route en quête de l'hypothétique maison d'enfance de sa mamie. Une fuite, une quête, un égarement, l'occasion de se retrouver ? À moins que ce ne soit plutôt des adieux…

Née en 1997, Alix Garin a suivi ses études à l’Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc, à Liège. Lauréate en 2017 du prix jeunes talents du festival

« Quai des Bulles » de Saint-Malo, elle travaille pour l’agence de création Cartoonbase, à Bruxelles.

Le Prix France Culture BD des étudiants

Ce Prix récompense une bande-dessinée d’auteur émergent (pas plus de 3 BD déjà publiées à son actif), parue entre juillet et mai en langue française. 5 BD sont choisies par France Culture, puis soumises au vote du jury étudiant.

Né en 2020, le Prix BD des étudiants complète l'offre des Prix de France Culture à destination des étudiants, aux côtés du Roman des étudiants et du Prix France Culture Cinéma, qui rassemblent respectivement plus de 1500 étudiants issus de toutes les Universités et Grandes Ecoles de France, en métropole comme dans les DROM-COMS.