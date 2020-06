Lisez "Thoreau et moi" de Cédric Taling. Une bande dessinée plus efficace que de longs discours…

Culture Maison | Aurélie Luneau, productrice de "Cause à effet, le magazine de l’environnement", vous invite à découvrir une bande dessinée en prise avec les questions environnementales et sociétales de son temps.

A n’en pas douter, Il y a du Henry David Thoreau en Cédric Taling. Une bonne dose de philosophie, la quête d’un coin de paradis en pleine nature et cette envie de retrouver, non seulement du temps, mais surtout une certaine forme de raison face au monde consumériste et capitaliste.

• Crédits : Cédric Taling

Green VS Black

Cette bande dessinée, parue au printemps 2019, met en scène un quadra parisien, artiste peintre, mari et père de deux adolescentes qui sont pleinement en phase avec leur XXIè siècle ; lui montre des signes de surchauffe existentielle, il cherche un sens à sa vie et interroge sa place dans la société, sur cette planète terre elle-même en souffrance. Comme un double reflété dans un miroir sorti d’outre-temps, le philosophe naturaliste américain Thoreau lui apparaît, et l’amène comme un petit ange posé sur son épaule à cheminer dans ses questionnements, ses réflexions, ses doutes jusqu’à trouver la voie à suivre.

L’histoire ouvre sur une scène de vernissage dans une galerie d’art parisienne, une soirée mondaine où quelques nantis se plaignent du vide de leur vie luxueuse. Le héros, lui-même prénommé Cédric (la marionnette-caricature de notre auteur peut-on dire) passe de ce cocktail pince-fesses à une soirée Freegan où la remise en question de la société d’ultra-consommation bat son plein. On y discute lutte contre le gaspillage alimentaire, mise au pilori des Black Friday, promotion des Green Friday, décroissance, énergies propres…

Un univers graphique moderne et réaliste

• Crédits : Cédric Taling, aec l'aimable autorisation des Editions Rue de l'Echiquier

L’univers graphique de l’ouvrage est à la fois moderne et réaliste, à l’image des textes frappants de naturel, qui font écho à des situations connues de tous. Les dialogues peuvent paraître quasi-caricaturaux, mais réalistes, parfois teintés d’une touche de snobisme et de "boboïsme". L’humour et la dérision ne manquent pas dans les discussions qui animent les différents personnages… Florilège :

- Je suis à fond vegan. C’est juste que j’arrive pas à arrêter la viande

- En même temps, on ne peut pas avoir une amélioration écologique sans décroissance, non ?

- Moins de voitures ? C’est bon pour la planète ! Moins d’industries ? C’est bon pour la planète ! Moins d’emplois ? C’est bon pour la planète ! Moins de gens ? C’est bon pour la planète !

- Rappelle-moi combien de gosses vous avez ?

- Trois et je t’emmerde

Un artiste aux multiples facettes

Né en 1976, Cédric Taling est un artiste français formé à l’Ecole Boulle et à l'Ecole de graphisme de Valencienne. Cette passion du dessin l’habite depuis l’enfance et c’est à l’âge de douze ans qu’il prend ses premiers cours de peinture. Son style, en tant que peintre, s’inspire du Pop Art, des mangas et de la bande dessinée.

Il commence une carrière artistique dans le monde de l'illustration et des films d'animation, tout en continuant à peindre sur son temps libre - plusieurs de ses aquarelles ont fait l’objet d’expositions -, avant d’embrasser la carrière d’auteur de BD.

• Crédits : Cédric Taling avec l'aimable autorisation des éditions Rue de l'Echiquier

Atypique et un brin excentrique, Taling se nourrit autant de la culture américaine que de la culture asiatique, et son style se caractérise par une composition structurée et réaliste. La beauté de ses dessins de nature et la force évocatrice qui s’en dégage fonctionnent à plein sur le lecteur en manque d’air… Comme s’exclame son personnage Cédric au cœur de la forêt : « Ecoute, écoute mon ami Thoreau, ces sons…sans un avion, sans voitures, sans moteurs. C’est…, c’est fou ce bruit de…de nature » !

Le bruit de la nature, là où d’autres parlent plutôt de son silence, Taling nous le fait entendre comme une évidence, conscient du rôle nécessaire de la biodiversité.

• Crédits : Cédric Taling, avec l'aimable autorisation des éditions de l'Echiquier

Ce livre résonne avec force en ce printemps 2020 qui a vu le monde bouleversé par la pandémie de Covid-19, et la nature reprendre ses droits. Le message et les interrogations qui émanent de cette fiction sont plus que jamais d’actualité, alors que nombre de citoyens semblent vouloir regarder le monde d’après, autrement. Outre l’état des lieux dressé des enjeux environnementaux et des effets de nos comportements sur la planète, une question ultime se pose dans le dialogue noué entre Cédric et Thoreau : doit-on, pour changer et survivre, enfreindre la loi à sa manière ? La désobéissance civile est-elle une solution ?

Un auteur en transition…

Depuis, Thoreau et moi a été publié en Angleterre et aux Etats-Unis, signe de l’universalité du propos. Son auteur offre aussi désormais son talent au magazine sur l’écologie Up le Mag. Il vient par ailleurs de publier Comme une bête un roman graphique dans lequel il questionne notre relation à l'animal et au végétarisme. On espère que ces deux opus constituent le début d’une série dont les thèmes en disent long sur la transition en cours de Cédric Taling.

Si la période de confinement lui a donné l’envie de publier un dessin par jour sur son compte Instagram, ce temps « suspendu » lui a aussi permis de repenser la relation au temps, celui qu’il a retrouvé avec sa famille, et d’espérer que cette période de calme et de retour des citoyens sur la nature évitera peut-être de retomber dans le rythme d’avant, le fameux “métro-boulot-dodo”.

Le temps, le télétravail, et le bonheur surtout sont probablement quelques pistes que Cédric Taling ne manquera pas d’explorer, dans la quête de son propre Walden.

Thoreau et moi de Cédric Taling - (Ed. Rue de l'Echiquier)

