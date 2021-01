Bienvenue dans le Box Office, le nouveau rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

En littérature, c’est un peu la trêve hivernale. Peu de nouveautés, des ventes qui persistent et signent et un classement un peu figé depuis les prix littéraires de la fin d’année. En gros, le Goncourt est premier, le Goncourt des lycéens est deuxième, le Renaudot est juste après. Circulez, il n’y a rien à dire avant la rentrée littéraire qui arrive un peu avant les soldes ? Non, car quand la création contemporaine se tarit, les anciens prophètes ressurgissent. Et évidemment, le prophète du moment, c’est George Orwell. Sa vision majeure, le livre 1984, est de retour dans le classement des meilleures ventes. La raison est notamment que ce 1er janvier, toute son œuvre est tombée dans le domaine public. Les éditeurs étaient donc dans les starting blocks. 3, 2, 1, c’est parti : on est le 10 janvier, et il y a déjà non pas 1, non pas 2, non pas 3 mais bien 4 adaptations en bande dessinée de 1984 sorties en même temps ! C’est cocasse. Imaginez la scène dans votre petite librairie : depuis les étagères, de multiples visages de Big Brother, différemment dessinés, qui vous scrutent sévèrement. Un peu anxiogène pour un début d’année. En tout cas, bienvenue en 2021 : l’Orwell Mania peut commencer.

Rejoignez le Jouissance Club

Dans la dystopie d’Orwell, le plaisir sexuel est proscrit, il faut se cacher pour aimer et il est interdit de jouir. Mais les lecteurs français n’ont jamais été de cet avis. Le puritanisme victorien, très peu pour nous. D’ailleurs, à la troisième place des meilleures ventes en Essais-Documents, Jouissance Club : une cartographie du plaisir, de l’illustratrice Jüne Plã.

Classement des 5 meilleures ventes dans la catégorie Essais-Documents, fourni par notre partenaire GfK.

Son livre rentre dans la famille des ouvrages dits “d’auto-assistance”. D’ailleurs, quel terme idiot et dégradant, “livre d’auto-assistance”. Quand l’essentiel souci de soi, qui préoccupait déjà les anciens Grecs, ressemble à un programme de réparation de voiture. Livre d'auto-assistance : on dirait une notice de lave-linge. Sommes-nous des lave-linges ? La malheureuse expression vient en fait d'une traduction littérale de l’anglais self-help book. Il faut arrêter les traductions littérales ! Pourquoi pas « développement personnel », beaucoup plus joli et idiomatique. En tout cas, pour en revenir à Jouissance Club, de Jüne Pla, la démarche est curieuse car l’ouvrage est le produit de son compte Instagram Jouissance Club, 800 000 followers. Guide visuel et textuel du plaisir, découverte des secrets des organes générationnels, dans une atmosphère féministe, inclusive et LGBT-friendly. Alors que la youtubeuse Lena Situations talonne cette semaine Obama de très près dans les meilleures ventes, voilà qu’une instagrameuse vient chercher la médaille de bronze. Transformer ses followers en lecteurs libidineux : c’est ça la magie des réseaux sociaux !

• Crédits : Photographie trouvée sur le site des éditions Marabout

Au cinéma, on ne redonne pas les chiffres du CNC pour l’année 2020 parce qu’on ne veut pas tirer sur l’ambulance. Le site CBO Box office ressemble à un musée, les derniers articles datent d’octobre. Alors que les salles sont toujours fermées, Paris Match titre “Cinéma 2021 : Apocalypse Now”. Peut-être qu’il faudrait même écrire : Apocalypse Again and Again.

Phénomène Celeste

Musique pour terminer. Entre Orwell et le cinéma, pour retrouver un peu d’espoir, nous découvrons Céleste. La jeune chanteuse anglaise à la voix cigarette sur laquelle plane le fantôme d’Amy Whinehouse. Son monde : un panaché sool, jazzy, groove et des influences afro-américaine bien maitrisées. Celeste, 26 ans, diablement talentueuse, vient d'obtenir le prix musical de la BBC. Son premier album, Not Your Muse, sort le 26 février 2021 chez Universal Music. Le New York Times nous dit : ce sera la chanteuse de l’année. Et sur YouTube tout le monde pense que c’est "the next big thing". Si on veut donner une traduction non-littérale pour changer de l'auto-assistance, ça donnerait : le nouveau phénomène. 2021, on vous le prédit, c’est l’année de Joe Biden, de Jack Angeli – et de Céleste. On se quitte avec un délicieux extrait du futur album Not Your Muse :

CETTE CHRONIQUE EST À REECOUTER EN PODCAST (20"10) DANS L'EMISSION DU 10/01/2021

LES RÉSEAUX SOCIAUX | Suivez Soft Power sur les réseaux sociaux pour ne rater aucun podcast mais aussi voir les photos, les vidéos et la playlist de l'émission : Instagram | Twitter | Facebook | LinkedIn | Spotify

L’ACTUALITÉ DE SOFT POWER | Pour tout comprendre à l’actualité du numérique, lisez notre Alphabet numérique et notre guide des 44 intellectuels pour penser le numérique. Et pour en savoir plus sur la pensée de l'écologie, nous avons créé notre bibliothèque idéale des penseurs de l'écologie.