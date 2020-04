Plongez dans les polars scientifiques du bédéaste Robin Cousin pour fantasmer le monde d'après...

Si l’offre culturelle en ligne afflue en ces temps de confinement, on évoque peu le 9ème art, qui se prête pourtant merveilleusement à notre besoin d'évasion. D'ailleurs, certaines maisons d'éditions indépendantes l'ont bien compris et font preuve de générosité. C'est le cas des éditions FLBLB (au nom mystérieux aussi singulier que leurs publications) qui donnent un accès en ligne gratuit à un grand nombre de ses ouvrages.

On y trouve notamment trois livres de l'auteur de bande dessinée Robin Cousin : Le Chercheur fantôme (2013), Le Profil de Jean Melville (2017) et Des Milliards de miroirs (2019). Cette trilogie permet de découvrir le monde de Robin Cousin : un univers dans lequel l'anticipation est reine, où la science, les nouvelles technologies et les considérations écologiques ouvrent un champ des possibles, et où le thriller a toujours des accents poétiques.

• Crédits : FLBLB

Le vertige du monde d'après

Ce qui me passionne dans les sciences, c'est de pousser la description du réel le plus loin possible, jusqu'au moment où les sciences s'arrêtent et ne peuvent plus décrire le monde. C'est à ce moment qu'on s'approche du vertige de la recherche scientifique et des limites de sa rationalité. Robin Cousin

Après être passé par les Beaux-Arts d'Angoulême, Robin Cousin s’est destiné à la bande dessinée et a fait de la science (fiction) son cheval de bataille. Par le prisme des recherches scientifiques, il s'interroge particulièrement sur le monde d'après, un futur proche dont les prémisses sont déjà là, autour de nous. "Entre un do et un do à l'octave supérieur, on peut mettre l'Univers", disait récemment le théoricien Michel Chion sur France Culture. Cette phrase prend tout son sens à la lecture des Milliards de Miroirs, singulièrement à l'heure de la pandémie que nous traversons.

Dans ce dernier livre, qui est peut-être le plus abouti de son travail à ce jour, il est question d'une humanité au bord de l'effondrement, dans un monde où le réchauffement climatique est tel que la faune a quasiment disparu. Mais il advient que l'astrophysicienne Cécilia Bressler découvre une trace de vie à 45 années-lumière de la terre, grâce notamment à un hyper-télescope doté de milliards de miroirs.

• Crédits : Robin Cousin / éditions FLBLB

Et c'est là que réside tout l'art de Robin Cousin : ce téléscope qui permet de regarder à 360 degrés dans l'espace existe réellement. L'auteur en a même rencontré l’inventeur, Antoine Labeyrie. Robin Cousin nous place donc sur une ligne de crête entre science-fiction et réalité, entre possible et probable, entre hypothèse raisonnable et fantaisie littéraire. Des Milliards de miroirs, sélectionné au dernier Festival d’Angoulême, est un récit choral haletant, porté par un dessin élégant et sobre, presque naïf, rythmé par un découpage didactique et extrêmement efficace.

• Crédits : Robin Cousin / éditions FLBLB

Prenant comme point de départ la théorie du Boson de Higgs, Robin Cousin s’interroge sur la possibilité de vie extraterrestre tout en la reliant au questionnement environnemental. Par-là même il nous pose, à nous lecteur.ices, cette question inévitable : "Que feriez-vous si les extraterrestres existaient ?".

Thriller scientifique au pays des algorithmes

Je ne me définis pas comme un auteur de science-fiction, j'aime les sciences. Du coup j'en parle dans mes livres. Ça revient toujours malgré moi. La science-fiction pour moi, c'est une œuvre qui prend la science au sérieux comme source d'idées. Robin Cousin

Dans ses deux précédents livres, Robin Cousin pousse le curseur scientifique vers l'abstraction la plus totale. Inventant toujours des mondes dystopiques, Robin Cousin explore cette marge infime entre humanité et nouvelles technologies, entre idéologie et fantasme.

Le Chercheur fantôme, publié en 2013 (Prix de la fiction scientifique en 2015), nous plonge dans les affres de la recherche pure et dure, au cœur d'une Fondation pour l'étude des systèmes complexes et dynamiques, dans laquelle 24 chercheurs doivent mener à bien leurs travaux et parfaire leurs théories. Parmi ces scientifiques, Louise, Stéphane et Vilhem s'aperçoivent qu'un quatrième résident a disparu. Celui-ci travaillait sur le problème P = NP, considéré comme l'un des plus importants du domaine mathématique. Non résolu à ce jour, il aurait une importance capitale pour les sciences et donc la perception du monde. On trouve dans ce livre une des marques de fabrique de Robin Cousin : toute une galerie de personnages, aussi étonnants que drôles, en quête de théories révolutionnaires dans un huis-clos hostile et palpitant.

• Crédits : éditions FLBLB / Robin Cousin

L'histoire de son deuxième livre, Le Profil de Jean Melville (Prix ADGAP en 2017), nous plonge quant à elle dans un monde orwellien, où des lunettes connectées (smart glasses) sont votre meilleur allié pour réussir sa vie. Une bande dessinée à portée philosophique au carrefour du polar et de l'anticipation, plus réelle que jamais, où les récits s'entremêlent et les personnages se confrontent à une société sous surveillance, aussi cruelle que déshumanisante.

• Crédits : éditions FLBLB / Robin Cousin

"Les sciences peuvent-elles encore sauver le monde ?"

Ce n'est pas moi qui pose la question, mais Robin Cousin, à des chercheur.s.es lors d'une résidence à l'Université de Poitiers. Des réponses qu'il a glanées, il a tiré une suite à des Milliards de Miroirs, pour un livre à paraître en août 2020 aux éditions FLBLB, intitulé Cursus fin du monde. La boucle est bouclée.

En attendant (impatiemment) cette suite, plongez-vous dans l'univers sensible et passionnant de Robin Cousin. La conclusion se trouve peut-être dans ce dialogue extrait du Chercheur Fantôme :

"- Un programme qui prédit ton avenir ? C'est pas un peu de la science-fiction ? - Question de point de vue."

• Crédits : éditions FLBLB / Robin Cousin

