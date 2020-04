PRESSE // Devenez juré du Prix BD des étudiants ! APPEL A CANDIDATURE

Étudiants et fans de BD, devenez juré de la première édition du Prix France Culture BD des étudiants.

Depuis chez vous, lisez 5 bandes dessinées d’auteurs émergents sélectionnées par France Culture en version PDF, et votez en ligne pour élire votre lauréat !

Universités, librairies et bibliothèques fermées, étudiants confinés chez eux, en cette période d’isolement, France Culture crée du lien entre les auteurs du 9ème art et leurs lecteurs, grâce aux éditeurs qui nous ont accordé leur confiance pour faire circuler les BD en version numérique jusqu’aux futurs jurés. Des bulles et des vignettes pour s’évader en ces moments difficiles, des récits à partager, tout un imaginaire à explorer ensemble dès maintenant ! Dévorez, partagez, élisez !

COMMENT PARTICIPER ?

1 CANDIDATURE

Pour intégrer le jury de la première édition, il faut obligatoirement être scolarisé dans un établissement d’enseignement supérieur et envoyer avant le 17 mai 2020 minuit, une critique de la BD de votre choix, hors sélection. Elle peut être sous forme écrite (1500 signes) audio ou vidéo (1 mn via un lien viméo, youtube….), et postée ici : JE CANDIDATE

2 VOTE

Une fois sa candidature acceptée, le jury reçoit et lit les 5 bandes dessinées en version PDF, et vote sur une plateforme en ligne avant le 7 juin 2020 à minuit. Proclamation du résultat : lundi 8 juin 2020. Le lauréat du Prix sera l’invité le 28 juin du Rayon BD, l’émission de France Culture entièrement dédiée à la BD, produite et animée par Victor Macé de Lépinay.

LA SELECTION

Le Prix BD des étudiants récompense une bande-dessinée d’auteur émergent (avec pas plus de 3 œuvres déjà publiées à son actif), parue entre août 2019 et juin 2020 en langue française.

Baume du tigre de Lucie Quemener (Delcourt)

Dans une famille d’immigrés asiatiques, trois générations de femmes tentent chacune à leur manière de fuir le poids des traditions, abandonnant la protection du clan, pour conquérir leur liberté.

Espèces invasives de Nicolas Puzenat (Sarbacane)

Tamaris, jeune ornithologue française, vient d’atterrir à Buenos Aires, invitée à participer à un colloque sur les espèces invasives. Et voilà que sur toutes les chaînes, une information catastrophe tourne en boucle… Le Monde entier est frappé du même mal étrange : plus personne n’arrive à dormir. Le monde vire peu à peu dans le chaos…

Longue vie de Stanislas Moussé (Le tripode)

Il était une fois un monde pacifique, où les hommes vivaient en harmonie avec la nature et les bêtes. Un beau jour, une armada d'êtres mi-hommes mi-bêtes débarque, pillant tout sur son passage. Un berger, dont la famille a été massacrée, réclame vengeance.

Mon premier rêve en japonais de Camille Royer (Futuropolis)

Camille a huit ans et elle est terrifiée par la nuit. Elle n’arrive pas à s’endormir de peur de faire des cauchemars. Sa mère d’origine japonaise, lui chante chaque soir une berceuse ou un conte en japonais. A travers ces histoires Camille comprend confusément combien sa mère se sent déracinée…

Morveuse, de Rebecca Rosen (L'Employé du moi)

Partie à Bruxelles pour suivre des études artistiques, Julia voit bien qu’elle ne ressemble en rien à tous les autres étudiants de son école d’art. Tout ce qu’elle touche lui semble devenir triste, gluant et amer. C’est lors d’un concert, qu’elle rencontre les membres d’un collectif féministe qui vont faire basculer son existence.

Les 5 BD en lice sont choisies à France Culture par Sonia Déchamps, chroniqueuse à La Dispute, Catherine Duthu, journaliste à la rédaction de France Culture, Antoine Guillot, producteur de Plan large et chroniqueur à Mauvais genres, Victor Macé de Lépinay, producteur du Rayon BD, Adrien Landivier et Mathieu Maroudin du pôle Nouveaux Publics de la Communication de France Culture.

La Bande dessinée sur France Culture

En cette année 2020 de la BD, France Culture lance son 1er Prix BD des étudiants ! Un nouveau prix qui vient compléter l'offre des Prix de France Culture à destination des étudiants, aux côtés du Roman des étudiants et du Prix France Culture Cinéma, qui rassemblent respectivement 1200 et 800 étudiants issus de toutes les Universités et Grandes Ecoles de France.

LE RAYON BD de Victor Macé de Lépinay Les dimanches, 15h30 –16h

Chaque semaine une demi-heure pour découvrir ou redécouvrir l’un des multiples visages et des multiples usages du 9e art.

LE REVEIL CULTUREL par Tewfik Hakem Du lundi au vendredi, 6h05 - 6h25

L'actualité de la BD sur France Culture, c'est chaque vendredi dans Le Réveil culturel. Tewfik Hakem reçoit dessinateurs, scénaristes, éditeurs... du 9ème art.

MAUVAIS GENRES par François Angelier Les samedis, 22h-23h

Savourez une heure de polars, mangas, comics, et autre littérature érotique et fantastique, grâce à la nouvelle formule de Mauvais genres.

