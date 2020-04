PRESSE // NOUVEAUTÉ ! Le Prix France Culture BD des étudiants

Un nouveau prix qui vient compléter l'offre des Prix de France Culture à destination des étudiants, aux côtés du Roman des étudiants et du Prix France Culture Cinéma.

Avec plus de 5000 titres édités chaque année,récits au long cours, investigations, autobiographies, adaptations, reportage…, la BD, passion populaire française, a toute sa place dans la vie culturelle des étudiants et à l'antenne de France Culture. Des bulles et des vignettes pour s’évader, des récits à partager, tout un imaginaire à explorer ensemble.

Le Prix France Culture BD récompense une bande-dessinée d’auteur émergent (avec pas plus de 3 BD déjà publiées à son actif), parue entre septembre et mai en langue française. 5 BD sont choisies par France Culture, puis soumises au vote du jury étudiant.

Le lauréat sera à ce titre l’invité de la dernière émission de l’année du Rayon BD, l’émission entièrement dédiée à la Bande-dessinée de France Culture, produite et animée par Victor de Macé de Lépinay.

Pour faire partie du jury du Prix BD France Culture, il faut être étudiant en France et envoyer une courte critique de BD. Après lecture et validation de la candidature, les jurés reçoivent les 5 BD en format PDF, puis votent en ligne sur une plateforme dédiée.

Les 5 BD en lice sont choisies à France Culture par Sonia Deschamps, chroniqueuse à La Dispute, Catherine Duthu, journaliste à la rédaction de France Culture, Antoine Guillot, producteur de Plan large et chroniqueur à Mauvais genres, Victor Macé de Lépinay, producteur du Rayon BD, Adrien Landivier et Mathieu Maroudin du pôle Nouveaux Publics de la Communication de France Culture.

France Culture est partenaire de BD 2020, la France aime le 9e art, opération organisée par le Centre national du livre et la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, soutenue par le Ministère de la Culture.

CALENDRIER

Période de candidatures et annonce de la sélection : du 15 avril - 15 mai 2020

Période de lecture, échanges et vote : 15 mai au 7 juin 2020

Proclamation du résultat : 8 juin 2020

Emission spéciale avec le lauréat dans Le Rayon BD : 28 juin 2020

LA BD SUR FRANCE CULTURE

LE RAYON BD de Victor Macé de Lépinay

Les dimanches, 15h30 –16h

Chaque semaine une demi-heure pour découvrir ou redécouvrir, chaque semaine, l’un des multiples visages et des multiples usages du 9e art.

LE REVEIL CULTUREL par Tewfik Hakem

Du lundi au vendredi, 6h05 - 6h25

L'actualité de la BD sur France Culture, c'est au quotidien dans Le Réveil culturel. Tewfik Hakem reçoit dessinateurs, scénaristes, éditeurs... du 9ème art.

MAUVAIS GENRES par François Angelier

Les samedis, 22h-23h

Savourez une heure de polars, mangas, comics, et autre littérature érotique et fantastique, grâce à la nouvelle formule de Mauvais genres.