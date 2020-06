PRESSE // Première édition du Prix France Culture BD des étudiants

Pour la première édition du Prix BD des étudiants, les 320 étudiants jurés répartis dans toute la France et issus de toutes les filières universitaires, ont élu Lucie Quéméner pour sa BD Baume du tigre (Delcourt).

Cette première édition du Prix BD France Culture s'est déroulée dans les circonstances très particulières des mois de confinement. France Culture saisit cette occasion pour remercier chaleureusement les éditeurs et les auteurs qui nous ont accordé́ leur confiance pour faire circuler les BD en version numérique jusqu’aux futurs jurés privés de leurs Bibliothèques universitaires et souvent, de leurs librairies.

Mobilisée pour soutenir la création et engagée pour la diffusion de la culture, France Culture est également partenaire de BD 2020, la France aime le 9e art, opération organisée par le Centre national du livre et la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, soutenue par le Ministère de la Culture.

Baume du tigre de Lucie Quéméner (Ed.Delcourt)

Dans une famille d’immigrés asiatiques, trois générations de femmes tentent chacune à leur manière de fuir le poids des traditions, abandonnant la protection du clan, pour conquérir leur liberté.

Issue de la promotion Arthur De Pins de l'Académie Brassart Delcourt, Lucie Quéméner a pu signer son projet personnel, « Baume du tigre », dès l’obtention de son diplôme. Ce premier ouvrage paru chez Delcourt a reçu le premier Prix France Culture BD des étudiants.

Le Prix BD France Culture récompense une bande-dessinée d’auteur émergent (avec pas plus de 3 BD déjà publiées à son actif), parue entre juillet et mai en langue française. 5 BD sont choisies par France Culture, puis soumises au vote du jury étudiant.

Rappel de la sélection 2020

Espèces invasives de Nicolas Puzenat (Ed.Sarbacane)

Longue vie de Stanislas Moussé (Ed.Le tripode)

Mon premier rêve en japonais de Camille Royer (Ed.Futuropolis)

Morveuse, de Rebecca Rosen (Ed.L'Employé du moi)

