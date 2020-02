"Révolution", album de l'année au festival d'Angoulême

Le premier tome d'une trilogie de Florent Grouazel et Younn Locard, qui traite d'une manière originale et très documentée de la Révolution de 1789, a obtenu le Fauve d'or du meilleur album de l'année au festival d'Angoulême.

C'est une entreprise ambitieuse que le jury du festival d'Angoulême vient de primer en attribuant le Fauve d'or du meilleur album de l'année à Révolution, premier tome d'une trilogie qui traite d'une manière originale et très documentée de la Révolution de 1789. Comment faire résonner l'esprit révolutionnaire de 1789 avec l’actualité ? Comment relire cette période fondatrice de l'histoire française à partir de l'actualité marquée récemment par le mouvement des Gilets jaunes ?

Originaires de Lorient, les deux jeunes auteurs Florent Grouazel et Younn Locard ont écrit et dessiné à quatre mains cette BD pleine de souffle de plus de 300 pages. Si on croise au fil des pages Louis XVI, Marat ou Saint-Just, les vrais protagonistes de cette trilogie sont les gens ordinaires, les gavroches crasseux de Paris, les spéculateurs, un Breton qui découvre la capitale à feu et à sang et d'autres personnages du peuple emportés par le vent révolutionnaire. Les protagonistes de cette fresque s'expriment d'une manière contemporaine: "On a fait le choix de ne pas chercher à reconstituer un langage d'époque - ça aurait été indigeste - il fallait qu'on comprenne, qu'on ait de l'empathie pour relier le spectateur à nos personnages : c'est tout un jeu entre l'évocation des différents langages de l'époque et le langage d'aujourd'hui ont expliqué les auteurs dans un entretien au Réveil Culturel, à retrouver ci-dessous.

A écouter aussi

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter L'Histoire par la bande 28 min Le Rayon BD L'Histoire par la bande

Le palmarès complet du festival d'Angoulême

Le jury de cette présidé par Marion Montaigne a donc fait le choix de l'innovation graphique et du propos politique en attribuant le Fauve d'or aux deux jeunes auteurs de "Révolution". le reste du palmarès n'est pas non plus.