L'Affaire Landru : les témoins racontent

Entre 1914 et 1919, il a assassiné 10 femmes, séduites via des annonces matrimoniales. Landru, c’est l'un des premiers tueurs en série français, “le Barbe-bleue de Gambais”. Des témoins se souviennent de cet homme et de son exceptionnel procès.

La plupart des maris partis combattre au front, Landru séduit sous divers pseudonymes 10 femmes - célibataires ou veuves. Puis les assassine pour leur argent. Et en brûle le corps dans la cuisinière de sa villa de campagne, à Gambais. Individu pointilleux, il avait pris un billet de train aller-retour de Paris pour lui, et un aller simple pour chacune d'elles, avant de récupérer leur petit pécule. Quelques années après la condamnation à mort d'Henri-Désirée Landru en 1922, enquêteurs, journalistes, témoins clés de l'affaire, se souviennent de cet homme énigmatique, diabolique, et de son mémorable procès. En 1956, au micro de l'émission de La Chaîne parisienne "Soyez témoin", ils retracent eux-mêmes le fil de ce terrible fait-divers.

L'enquête

Monsieur Clair-Guyot, le journaliste qui a révélé l’affaire

"Je déclare avoir été le premier à révéler au grand public ce qui allait devenir “l’Affaire Landru”. Au cours de ma rapide enquête à Gambais, la déclaration d'un habitant m'avait frappé : 'L'épaisse fumée noire qui sortait de la cheminée, longtemps même après le départ du locataire du pavillon.' L'assassin brûlait-il ses victimes ? C’est l’hypothèse qui a prévalu pour expliquer la disparition au moins partielle des cadavres des malheureuses femmes qui avaient été brûlées dans un gros fourneau dit cuisinière. On raconte que Landru avait un regard fuyant. Mais je vous assure que quand il vous regardait, il avait des jeux extrêmement perçants, des petits yeux noirs qui brillaient dans votre regard. Je crois que Landru était un homme d'affaires, de petites affaires. Il ne visait qu'un but : dépouiller des braves femmes qui n'étaient pas de très jolies femmes, qui étaient des dames d'un âge déjà respectable et qui étaient enchantées d'avoir une aventure d'amour. Parce que certainement que Landru était très tendre, mais toujours avec l'idée de les dépouiller."

Monsieur Fouillard, proche d'une victime, à l’origine de l’arrestation de Landru

"C'était en 1915. Madame Buisson, une de ses victimes, était une amie intime à nous. C'était une veuve qui voulait se refaire une situation. Madame Buisson me présente ce monsieur. Il m'avait fait une mauvaise impression. Il n'était pas pour que nous gagnions la guerre. Il parlait très bien et il s'exprimait très bien. Et ce n'était pas un imbécile. C'était un brun, un beau bouc, bien soigné, coquet, bien, bien comme homme, bien ! Finalement, plus de nouvelles de Madame Buisson. Disparue, volatilisée, impossible de la retrouver."

Ami de Fernande Segret, l'ultime compagne de Landru

"Je rencontre Fernande qui m'appelle, et qui me présente monsieur Fremyet. En moi-même, je me dis ça, ça, c'est un trafiquant de la traite des blanches. Il cherchait à ce moment-là un garage pour entreposer des meubles. Elle avait combien, 27, 28 ans à cette époque-là. Les hommes étaient tous partis à la guerre. Ils n'étaient encore pas tous rentrés. J’ai jamais revu Fernande, puisqu'il a été arrêté pendant quinze jours après. Derrière la maison, il y avait une remise avec un tas de cendre haut comme ça. J'ai retrouvé deux molaires."

L'arrestation et le procès

Jules Belin, commissaire

"Il est bien vrai qu'il naît au cours des guerres de monstrueuses affaires criminelles. Je me mets donc immédiatement en campagne, muni du seul signalement de Landru, se faisant alors appeler Guillier. Nuit et jour, j'explore le neuvième arrondissement. La chance finit par me favoriser, et j'apprends enfin qu'il existe 76, rue de Rochechouart un monsieur Lucien Guillier se disant ingénieur. Après bien des difficultés, Guillier se décide à m'ouvrir. Il est en pyjama, étriqué, maigrelet, la barbe en broussaille. Je le trouve ridicule. Il se refuse à me suivre et il me faut le déposer de force dans un taxi pour l'amener à mon bureau. En cours de route, je lui dis : “Ah, c'est une très grave affaire que la vôtre, une affaire d'assassinat, même de plusieurs assassinats.”

“Oh, dit-il, pas si vite. Assassinats au pluriel avec un 's' ? Vous allez un peu fort. Il vous faudra toutefois le prouver.”

J'ai constaté alors que cet homme était farouchement décidé à se défendre, et l’avenir allait me donner raison. Et c'est ainsi que j’ai pu identifier les 11 victimes de Landru. A mes nombreuses questions, Landru se borne à dire : 'Des maîtresses ? Bien sûr que j'en ai eu, vous aussi, n’est-ce pas ? Pouvez-vous me dire ce que sont devenues vos maîtresses ? Et puis, vous oubliez que vous touchez là le mur de ma vie privée.'

Landru a correspondu à l'aide d'annonces publiées dans des feuilles spécialisées avec des centaines de femmes. C'est étonnant ce que les mots 'Monsieur distingué, riche recherche pour mariages, situations, rapports' peuvent rencontrer d'écho dans certaines âmes.

J'ai assisté au procès. J'étais un des principaux témoins d'un vrai procès-fleuve qui s'est prolongé pendant plus de quatre semaines. Un procès qui a attiré beaucoup de monde. Je me souviens même de ce détail à cette époque, il y avait moins de voitures. Il y a un tram qui conduisait aux assises. C'est un train qui partait des Invalides, à 10 heures. On l'appelait 'le train Landru'. Ce procès fut suivi par des personnalités mondaines de Paris, des artistes, sans nom ! Jusqu'à sa fin, Landru continua à ergoter et à ironiser. A la question de l'avocat général Godefroy, il s'écrie : 'Ma tête, vous parlez toujours de ma tête. Je regrette de n'avoir qu’elle à vous offrir.'

André Galland, dessinateur de presse au procès

"C'était le premier reportage que je faisais pour Le Petit Journal. J'ai suivi toutes les audiences. Quand le président dit la fameuse phrase : 'Mais alors, Landru, voyons. Cette femme est partie avec vous. Vous avez pris un billet aller-retour et un billet aller simple. On l'a vue avec vous arriver. Vous êtes reparti seul deux jours après. Quand avez-vous fait lever son doigt ? C'est là où nous l'avons estimé. Combien de fois lever son doigt d'un air doctoral en disant Monsieur le président, c'est le mur de la vie privée.' Un notaire de province, je ne peux pas vous dire mieux. Les gens s'assoyaient par terre. On a vu toute la Comédie-Française assise par terre, Chevalier, Mistinguett, etc. Et alors, surtout qu'il y avait là les pièces à conviction. Il y avait évidemment les fausses perruques, et puis les épingles à cheveux qu'on avait retrouvées, mais aussi une salle à manger en milieu bancaire. Là, il y avait de tout. C'était effarant."

La condamnation

Albert Moreau, photographe au procès

"Et je sais qu'une fois, il a dit : 'Moi, on m'a bien escroqué. Pourquoi n'aurais-je pas escroqué les autres ?' Nous nous étions en place pour le photographier au moment du verdict et la première fois que j'ai vu sourire Landru, c'est quand le président lui a dit : 'Landru, vous aurez la tête tranchée sur une place publique'. Alors là, il a eu un sourire. C'était le premier que j'ai vu pendant tout le procès."

Jules Belin, commissaire

"Apprenant sa condamnation à mort, il quitta le box pour la dernière fois en boutonnant méticuleusement son petit pardessus jaune. Après s'être assuré que ses lunettes étaient bien dans ses poches. J'ai assisté à l'exécution. Il fut guillotiné au matin du 25 février 1922 à la prison de Versailles. À l’abbé qui lui demandait s'il voulait de la messe, l'ancien enfant de chœur répondit : 'Non, je crois que ce qu'il importe à présent, c'est de faire vite.' Puis, désignant le bourreau et ses aides, il ajouta : 'Et puis, je ne veux pas faire attendre ces messieurs.'"