Les Francs-maçons. Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Comment contrôlent-ils le pays ? Ces titres s’affichent en grand plusieurs fois par an sur vos kiosques en une. Le complot franc-maçon est une vieille antienne de l’extrême droite qui y voit une organisation parallèle qui détient les rênes du pouvoir.

Si ce ne sont pas les Francs-maçons, ce sont, sur internet, le groupe Bilderberg qui réunit en secret des puissants de ce monde, voire les Illuminati qui tirent les ficelles dans l’ombre depuis la nuit des temps. Quelle est l'influence réelle de ces sociétés sur notre monde ?

Julien Giry, docteur en science politique répond à nos questions pour nous permettre d'avoir les idées claires sur le sujet.

Les Francs-maçons dirigent-ils le monde ?

Julien Giry : "La réponse est clairement non, il n’y a pas de difficulté là-dessus. Les Francs-maçons, c’est une société de réflexion et de pensée, c’est une société discrète, une société plurielle, qui regroupe des individus d’origines sociales et sociologiques totalement différentes, ça peut être comme on l’entend souvent, des dirigeants de grandes sociétés, des députés, des politiques, mais ça peut être un individu lambda, votre voisin, l’individu du coin. L’idée qu’il existe des procédures secrètes, des savoirs secrets, des connaissances, des pratiques, tout cela fait partie quelque part d’un imaginaire fantasmagorique qui génère des fantasmes, qui génère des passions, qui génère des croyances."

S’agit-il d’une société secrète ?

"À proprement parler non, la franc-maçonnerie s’étale en une des journaux, elle s’étale dans la presse, les loges sont ouvertes au public, des révélations ont été faites par d’anciens Francs-maçons sur ce qui se passe dans les loges, sur la manière dont on est initié donc finalement la franc-maçonnerie ne fait pas grand-chose de secret."

Pourtant il y a eu des cas d’activités illicites, comme la loge P 2 en Italie

"C’est quelque chose qui a vraiment défrayé la chronique dans le cadre des années de plomb et oui, effectivement, il y a eu ce cas concret de connivence entre politiques, magistrats, des criminels pour effectivement mener à bien et dissimuler les activités criminelles, donc illégales, donc secrètes. Mais dans l’immense majorité des cas, les francs-maçons se contentent de discussions autour des grands sujets de société, des grands débats sociaux et sociétaux."

Cherchent-ils à influencer le pouvoir ?

"Influencer le pouvoir d’une certaine manière oui, sur des grands débats de société, de produire une pensée, mais encore une fois il n’y a pas de pensée franc-maçonne en tant que telle, il n’y a pas de pensée monolithique, effectivement il y a des grands principes que l’on peut retrouver : la laïcité, le respect du pluralisme, la défense de l’esprit critique, le rationalisme et effectivement, ponctuellement on peut retrouver une influence de la franc-maçonnerie sur certaines grandes lois - exemple typique, la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905. Mais on ne peut pas dire à proprement parler que les lois, les projets de loi, les avant-projets de lois sont fabriqués dans les loges.

La franc-maçonnerie permet un espace à côté, de calme social, politique où les idées peuvent maturer, le débat peut se faire et elle permet aussi finalement aux gens de se rencontrer et de dialoguer. "

Pourquoi les Francs-maçons obsèdent-ils l’extrême droite ?

"Cette obsession est assez ancienne finalement si on remonte d’un point de vue historique, l’Abbé de Barruel est le premier en France avec l’Abbé Lefranc à donner une lecture complotiste de la Révolution française dans laquelle les Francs-maçons seraient parmi les responsables secrets de ce changement d’ordre, finalement de remise en cause de la France catholique, de la France royale, de la France éternelle et on retrouve tout au long de l’histoire, une espèce de haine anti-Francs-maçons qui se caractérise par l’idée qu’il s’agit d’une société secrète, de la synagogue de Satan et qui exercerait un pouvoir occulte de l’anti-France sur notre pays. Cette idée a essaimé au sein de l’extrême droite depuis la Révolution française jusqu’à nos jours."

Les Illuminati ont-ils infiltré la franc-maçonnerie ?

"Il faut faire le distinguo entre cette société secrète historiquement avérée que sont les illuminés de Bavière et la construction qui en est faite des Illuminati par un auteur anglo-saxon qui s’appelle John Robinson, puis dans le cadre de la Révolution française l’Abbé Augustin de Barruel, dans ses célèbres Mémoires pour servir l’histoire du jacobinisme qui va expliquer que la Révolution française en vérité est due à une triple engeance : les sophistes, c’est-à-dire les philosophes des Lumières, les Francs-maçons et une société plus secrète encore qui aurait infiltré les grades de la franc-maçonnerie, les Illuminati, le terme “Illuminati” a été forgé quelques mois avant par l’auteur britannique John Robinson."

Pourtant certains symboles semblent prouver leur influence ...

"C’est l’inverse, c’est parce que vous croyez déjà qu’il existe ce complot Illuminati que vous cherchez à en rapporter les preuves, dans une sorte de raisonnement conséquentialiste inversé. Il est vrai que sur le billet d’un dollar, vous retrouvez l’œil qui voit tout, mais c’est un symbole très ancien qui est préexistant à ces Illuminati et ces illuminés de Bavière, vous avez affaire à des symboles rationalistes de l’époque, des symboles des Lumières qui sont ceux de la pensée rationnelle, de la libre pensée, typiquement l’œil, la pyramide, symbole de la sagesse, de la connaissance, retrouvés dans l’Égypte antique déjà."

Écoutez et abonnez-vous au podcast

Les Idées claires, c'est aussi une version à écouter d'une dizaine de minutes. À découvrir ici-même ou en vous abonnant pour ne pas rater un épisode.

Écouter Écouter Les idées claires : les francs-maçons dirigent-ils le monde ? 9 min Les idées claires : les francs-maçons dirigent-ils le monde ?

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS.

Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous ici