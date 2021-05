Parler aux âmes, photographier des Pokémon

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

En jeux vidéo, la première place des ventes revient cette semaine à Pokémon Snap. Pokémon Snap n’est pas la dernière édition générique des Pokémon, après Rouge, Or, Rubis, Diamant, etc. C’est un jeu à concept, dit d'aventure photographique, qui mélange plusieurs générations dans un monde ouvert en 3 dimensions. Le joueur incarne un photographe qui se balade, fait des clichés de Pokémon sauvages en pleine nature. Comme dans la "vraie" photographie, il faut choisir l’angle, capturer la bonne pose, fouiner les moindres recoins à la recherche de l'oiseau rare. À la fin, on garde les meilleurs photos et on peut, évidemment, les partager sur les réseaux sociaux.

Mais ce format de jeux vidéo n’est pas aussi anecdotique qu’il n’y paraît. C'est même un phénomène qui prend de l’ampleur, comme le relate cette récente analyse parue dans Le Monde. En résume, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des artistes qui se baladent dans les mondes ouverts des plus beaux jeux et y prennent des photos. En fait, ce sont des captures d’écran, mais certaines sont magnifiques. Ci-dessous par exemple, une série de trois photographies prises par Petri Levälahti dans Ghost of Tsushima :

L'émission Tracks, sur Arte, y avait aussi consacré un sujet. Bien sûr, les studios des jeux photographiés sont toujours ravis : ça rend hommage au talent de leurs designers, ça fait de la publicité pour eux, et surtout, en terme de propriété intellectuelle… toutes les photos leur appartiennent.

Le classement des meilleures ventes de la semaine en jeux vidéo, par l'institut GfK

Ordre et ennui en littérature, mort et spiritisme dans les essais

En littérature, c’est une semaine très calme. On aimerait dire, avec Charles Baudelaire, que “tout n’est qu’ordre et beauté, Luxe, calme et volupté”. Mais non, c’est effectivement calme mais il n’y a ni beauté, ni volupté, dans les meilleurs ventes de la semaine, juste des best-sellers et de l’ennui. À la 1ère place depuis des semaines, l’éternel Guillaume Musso, pour La vie est un roman, suivi d’un “polar sentimental” je cite, Trois, de Valérie Perrin. Allez, les écrivains et les écrivaines, le peuple veut moins de polar sentimental et plus de luxe, de calme, de volupté.

Le classement des meilleures ventes de la semaine en littérature, par l'institut GfK

Du côté des Essais-Doc, la première place revient au livre de Delphine Horvilleur, Vivre avec nos morts : petit traité de consolation. On en déjà parlé à sa sortie, le livre faisait déjà des scores remarquables depuis début mars, mais là, surprenant timing, il accélère encore. Horvilleur nous dit de vivre avec les morts, ce qui est très bien, mais à la 4ème place des meilleures ventes, un autre livre aspire à faire encore mieux : parler aux âmes. Le titre, c’est L’Oracle de la voix des âmes, d’Isabelle Cerf. Rien que ça. Isabelle Cerf se présente, sur son site personnel, comme une “médium de naissance” qui aide les gens à se “reconnecter à leur mission de vie”, mission de vie que l’on peut découvrir en discutant avec les esprits, évidemment. L’Oracle de la voix des âmes, un coffret occulte à 25 euros, avec textes et illustrations, qui permet donc de devenir medium à la place du medium, de rentrer en contact avec le monde invisible. Baudelaire n’aurait peut-être pas été si hostile, on l’imagine un peu ésotérique sur les bords, on sait Les Fleurs du Mal peuplé de spectres, de présences et d’énigmes. Mais si vous voulez notre avis, les poètes sont de bien meilleurs mediums… que les mediums eux-mêmes.

Le classement des meilleures ventes de la semaine en Essais-Doc, par l'institut GfK

Retour du monde d'avant et rencontres dans le taxi

En film et streaming, on est proches, tout proches de la réouverture des salles. Et on a appris, fin avril, des chiffres étonnants. Alors qu’on croyait que Netflix était en croissance perpétuelle, après une excellente année 2020, les prévisions 2021 ont du être revue à la baisse, le nombre d’abonnés stagnent, l’action a chuté de 7,5% fin avril. Il y a bien sûr toute la concurrence d’Amazon, de Disney et de Canal Plus pour la France. Mais surtout, il y le déconfinement, le plein air, les salles de cinéma… Bref, le monde d'avant n’est pas mort, et il revient en force.

On finit en musique, assis à l’arrière d’un taxi avec Rostam, ancien membre du groupe de rock Vampire Weekend. Dans son dernier clip sorti le 4 mai, From The Back Of A Cab, à l’arrière d’un taxi en français, il explore la situation qui consiste à se trouver avec un étranger dans un taxi. Scène gênante, scène intime, des baisers, une rencontre, un petit moment convivial ou coincé avant que chacun retrouve sa vie. Rostam fait monter des stars à bord de son taxi, des anonymes célèbres. Le clip est cool, on écoute From The Back Of A Cab, de Rostam.

