Prix Pégase 2022, sortie de "Grand Turismo 7"....le jeu vidéo à l'honneur dans le box office de la culture

L'arrivée de "Grand Turismo 7" et résultats des prix Pégase 2022 !

Côté jeux vidéo, on remarque bien sûr la sortie de Gran Turismo 7 le 4 mars dernier. Le jeu se classe directement dans le top des ventes de la semaine, en première position sur PS5, en 2e position sur PS4 et en 5e position dans sa version 25e anniversaire sur PS5. Preuve donc qu’après 25 ans la franchise fonctionne toujours aussi bien même si elle ne jouit plus d’une position hégémonique. Beaucoup de joueurs louent les sensations réalistes procurées par le jeu et saluent l’immersion renforcée permise grâce aux manettes DualSense. À tester donc vous l’aurez compris !

On remarque aussi Deathloop (dont nous parlions à sa sortie), qui a remporté le prix Pégase, équivalent des Césars du jeu vidéo français qui se sont tenus jeudi dernier 10 mars à La Cigale à Paris. La cérémonie a été retransmise en direct sur Twitch et on a pu y apercevoir les ministres Roselyne Bachelot et Cédric O. Le jeu, sorti en septembre 2021 sur PC et Playstation, dont nous avions déjà parlé dans le box office, avait aussi été récompensé aux Games Awards 2021. Cocorico donc puisqu’il s’agit d’un jeu français, du studio lyonnais Arkane plus précisément, qui revisite le principe de la boucle temporelle dans une ambiance rétro-futuriste très bien tenue de bout en bout ! À noter que Dinga Bakaba , directeur créatif du studio, a reçu pour sa part le prix de la personnalité de l’année.

"Connemara" et "Le Grand Monde" toujours au coude à coude

Peu de mouvement dans les meilleures ventes : Nicolas Mathieu avec Connemara et Pierre Lemaître avec Le Grand monde font toujours la course en tête en littérature tandis que Victor Castanet avec Les fossoyeurs sur les EPHADS domine le box office côté essais et documents.

"The Batman" contre "Maigret" : le pot de fer contre le pot de terre...

Côté cinéma on fait le point sur deux films dont on avait déjà parlé ici la semaine dernière. Le premier, The Batman, transforme l’essai avec 1,2 millions d’entrées enregistrées cette semaine en France sur 737 écrans. La preuve donc que sa longueur - puisqu’il dure près de trois heures - et l’alchimie avec la reprise du rôle emblématique par Robert Pattinson fonctionne pour les spectateurs !

Côté cinéma français, c’est beaucoup moins glorieux avec Maigret dont l’échec était prévisible, mais qui nous avait laissé espérer une surprise avec un beau démarrage à 260 000 entrées la première semaine. Cette semaine, il n’en a enregistré que 130 000, deux fois moins, signant très sûrement l’arrêt proche de sa diffusion en salles...

Des comédies et des plateformes

Les films sortent aussi sur plateforme maintenant. Il ne faut donc pas oublier la mise en ligne vendredi dernier d’Alerte Rouge directement sur Disney sans passer par la case cinéma, ce qui aurait forcé la plateforme à attendre des mois avant de le rentrer dans son catalogue ! Ce film raconte le passage de l’enfance à l’adolescence d’une jeune fille, Mei, qui se transforme soudainement en panda roux... Sans être d’une extrême subtilité ni révolutionnaire, le film nous fait malgré tout passer un agréable moment. Soulignons en plus qu’il s’agit là du premier Pixar intégralement supervisé par une réalisatrice, en l’occurrence Domee Shi, animatrice 3D et scénariste.

Autre film, autre plateforme, autre ambiance, on signale aussi la mise en ligne du film Adam à travers le temps, sur Netflix. Avec Ryan Reynolds et Jennnifer Garner, cette comédie sur les liens familiaux s’entremêle à un voyage dans le temps pour trouver l’équilibre entre science-fiction et émotion…

Une exposition d'intérêt public au Mucem

"My Love", de Florence The Machines

Nouveau single de Florence and the Machine. On avait déjà aimé et diffusé le single de la britannique King, voici My Love qui annonce un nouvel album, Dance Fever, prévu pour le 13 mai.

